El comité de Solvay pide alternativas al ERE sin pérdida de empleo y reitera la necesidad de un plan industrial

Solvay.- Archivo - UGT

SANTANDER, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la fábrica de Solvay en Barreda (UGT-FICA, CCOO Industria y USO Industria) ha planteado a la multinacional "un paréntesis" en la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para buscar "vías alternativas no traumáticas y sin pérdida de empleo", y ha reiterado la necesidad de poner en marcha un plan industrial.

Así lo han indicado los sindicatos este martes tras la segunda reunión del periodo de consultas o de negociación del ERE, en la que, según el comité de empresa, "los representantes de Solvay no han aceptado el paréntesis pero sí darán traslado de su planteamiento a instancias superiores, sin una garantía o compromiso por su parte de que se vaya a optar por esta vía".

El comité de empresa ha trasladado su disposición para trabajar en la búsqueda de "otras soluciones, colaborando con la propia empresa y con las instituciones públicas y, si fuera el caso, intercediendo ante las instancias superiores para parar esta medida".

Además, los sindicatos han reiterado la necesidad de poner en marcha un plan industrial que dé viabilidad a la planta, basado en inversiones que mejoren la competitividad y permitan implantar nuevas líneas de producción y negocio.

"Insistimos en que si esto no se lleva a cabo, el cierre de la fábrica a medio plazo será inevitable", ha sentenciado el comité de empresa, para el que "ha quedado demostrado que la destrucción de empleo no garantiza la viabilidad ni la competitividad, y menos aún en este contexto donde en un breve periodo de tiempo podemos tener otros sesenta despidos directos en Solvay".

El órgano sindical ha advertido que "desde 2024 hasta el próximo 2027 se pueden perder 160 empleos directos en Solvay Torrelavega, pese a las cuantiosas ayudas públicas recibidas".

La negociación del ERE de Solvay se reanudará este jueves, 12 de marzo, según ha informado el comité en un comunicado.