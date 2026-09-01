El Gobierno moviliza medios terrestres y aéreos para extinguir un incendio forestal en Valderredible

Archivo - Incendio forestal en Valderredible en foto de archivo - 112 - Archivo

SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria está trabajando en la extinción de un incendio forestal declarado en las inmediaciones de la localidad de Arantiones, en el municipio de Valderredible, con el objetivo de controlar el fuego lo antes posible y evitar que pueda complicarse debido a las características de la zona.

Desde la Dirección General de Montes y Biodiversidad se ha destacado la importancia de actuar con rapidez en este incendio debido a la complejidad de la zona afectada.

El principal objetivo en estos momentos es evitar que el fuego gane intensidad o extensión y pueda convertirse en un incidente de mayor magnitud, cuya extinción resultaría mucho más complicada.

Desde el primer momento se han movilizado numerosos medios del Operativo de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales. Actualmente participan en las labores de extinción tres brigadas y dos agentes del Medio Natural del Gobierno de Cantabria.

Dos de esas brigadas, con base en la comarca forestal 6, ya se encuentran actuando sobre el terreno junto a una autobomba, mientras que una tercera brigada de la comarca forestal 7 se ha incorporado con una autobomba y un vehículo de pronto socorro.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha desplegado el helicóptero Delta Romeo, que está realizando descargas de agua mediante sistema bambi para reforzar los trabajos de extinción y contener el avance de las llamas.

El dispositivo cuenta además con la colaboración de la Junta de Castilla y León. En concreto, se ha incorporado un agente medioambiental, dos helicópteros procedentes de las provincias de Palencia y Burgos, respectivamente, ambos con cuadrillas helitransportadas integradas por siete combatientes cada una y con capacidad para efectuar descargas de agua mediante bambi (bolsas de agua).

Por tierra, Castilla y León ha movilizado también una autobomba con base en Aguilar de Campoo y una cuadrilla terrestre compuesta por siete combatientes procedentes de la base de Parapertú, en el municipio palentino de San Cebrián de Mudá, que ya colaboran en las tareas de control y extinción del incendio.

Además, se mantiene en situación de reserva la cuadrilla de nivel 1 con base en Mataporquera para garantizar la disponibilidad de medios propios durante las próximas horas.