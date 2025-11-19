El Gobierno organiza unas nuevas jornadas sobre la modernización del comercio ambulante

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de La Magdalena de Santander acogerá el próximo lunes, 24 de noviembre, la segunda edición de las jornadas sobre modernización del comercio ambulante para compartir los resultados del estudio sociológico realizado sobre la venta ambulante de la región, así como visibilizar la realidad económica, social y cultural de los popularmente conocidos como 'mercadillos'.

Organizadas por el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Comercio, GESCOMER y la Federación de Municipios de Cantabria, y con la colaboración del Ayuntamiento de Santander, las jornadas también pretenden generar un espacio de diálogo entre actores implicados, es decir, las administraciones públicas, los comerciantes, los gestores y la ciudadanía, además de recoger propuestas que permitan orientar políticas públicas de mejora y desarrollo.

Durante el evento se presentará el primer estudio sociológico del sector en Cantabria para dar a conocer un diagnóstico riguroso de su realidad económica, social y cultural, así como un borrador de ordenanza tipo, que permitirá a los ayuntamientos disponer de un marco regulatorio uniforme y actualizado, con medidas que favorecen el relevo generacional, la simplificación administrativa y la resolución extrajudicial de conflictos a través de la Junta Arbitral de Consumo, ha informado este miércoles el Gobierno.

El encuentro, que comenzará a las 9.30 horas con el acto inaugural a cargo del consejero del ramo, Eduardo Arasti; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Javier Camino, contará con la participación de representantes institucionales, expertos en Derecho Administrativo y asociaciones del sector, y concluirá con una mesa redonda sobre los retos y oportunidades del comercio ambulante en la Comunidad Autónoma.

Arasti ha destacado la importancia de unas jornadas que nacen "de la tenacidad de un sector, el del comercio ambulante, que fue uno de los primeros que reclamó la atención del Gobierno de Cantabria al inicio de la legislatura". Fruto de ello, la Dirección General de Comercio y Consumo, dependiente de la Consejería, "ha estado trabajando codo a codo con el sector para contar por primera vez con datos y herramientas para poder avanzar en su modernización", ha señalado el consejero.

"El comercio de venta ambulante sigue siendo una actividad relevante para el desarrollo económico de la región a la hora de generar empleo y contribuir al tejido social de los municipios cántabros", ha defendido Arasti, quien se ha mostrado partidario de profesionalizar el sector ambulante y adaptarlo a los tiempos actuales con el fin de que esta actividad pueda hacer frente "en mejores condiciones" a retos tales como su adaptación al marco normativo, los avances hacia la digitalización, la mejora de la sostenibilidad y la calidad de los servicios.

