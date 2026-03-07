El Gobierno prevé que la construcción del nuevo Puente del Cristo en Carasa comience antes de que acabe la legislatura

El Gobierno de Cantabria financiará la construcción del nuevo Puente del Cristo en Carasa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria prevé que las obras de construcción del nuevo Puente del Cristo en Caras (Voto) sean licitadas, adjudicadas e iniciadas antes de que acabe la actual legislatura, en el marco de un proyecto que se encuentra en fase de redacción.

Así se lo ha trasladado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, al alcalde del municipio, Santiago del Campo, que tomó posesión el pasado enero, y a quien ha recibido en una reunión en la sede del Ejecutivo para abordar las principales demandas de Voto e impulsar los proyectos que ya están en marcha.

La Consejería de Fomento financiará íntegramente la construcción de dicha infraestructura para dar respuesta a una vieja petición de este Ayuntamiento que hasta ahora no ha sido atendida, ha informado el Ejecutivo regional.

Buruaga ha reiterado su compromiso con esta actuación, que va a suponer una "importante" inversión económica mientras que el alcalde ha agradecido la implicación de la presidenta con una infraestructura que es "la más importante y necesaria" para Voto, ha dicho, un puente que permitirá la conexión directa con Bárcena de Cicero, con la costa y con la autovía A-8, algo "fundamental para el desarrollo" del municipio.

Por otro lado, ambos han tratado necesidades vecinales a medio y largo plazo, con iniciativas "de envergadura", como la construcción de un nuevo colegio, un centro de mayores y un campo de fútbol, así como la mejora de la carretera de Nates a Vidular, la cubrición de la pista deportiva y del parque infantil de Bádames o la canalización de pluviales en Carasa para evitar las inundaciones que habitualmente se producen en esta localidad en época de lluvias.

La presidenta ha deseado suerte al alcalde en su nueva etapa al frente de la Corporación local y ha ofrecido la colaboración del Ejecutivo regional para tratar de llevar a cabo en el futuro algunos de estos proyectos en la medida de las disponibilidades presupuestarias.

Por último, el alcalde, que ha salido "satisfecho" de la reunión, ha valorado la atención de Buruaga y el apoyo del Gobierno para tratar de revertir la "parálisis" del Ayuntamiento en los últimos años.

También han participado en la cita los concejales Jesús Castillo, Soraya Garrido y Rafael Collera.