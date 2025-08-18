El Gobierno prevé tener a finales de 2026 el trazado de la variante de Los Corrales de Buelna

Imagen satélite de Los Corrales de Buelna y la zona donde se prevé ejecutar la variante - EUROPA PRESS

El objetivo del Gobierno es que las obras, de unos 9,5 millones, arranquen "a finales de legislatura o comienzos de la siguiente"

SANTANDER, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha firmado este lunes, por unos 177.000 euros y un plazo de ejecución de 14 meses (finales de 2026), el contrato para la asistencia técnica que definirá el trazado de la futura variante de Los Corrales de Buelna, una obra con un coste estimado de 9,5 millones.

Así lo ha anunciado el consejero de Fomento, Roberto Media (PP), que ha explicado que, una vez que WSP Spain concluya estos trabajos de asistencia técnica que le han sido adjudicados para definir el trazado de esta futura ronda de circunvalación, su departamento iniciará los trámites para la redacción del proyecto constructivo y la licitación de las obras.

"Nuestra intención es que las máquinas estén trabajando sobre el terreno a finales de esta legislatura o comienzos de la siguiente", ha apuntado Media.

La variante unirá la actual carretera autonómica CA-170 (Los Corrales-Puente Viesgo) y la CA-736 (Los Corrales-Mata) y tiene como objetivo fundamental alejar el tráfico pesado del casco urbano y mejorar la seguridad vial en la zona.

Media ha subrayado que el contrato de asistencia técnica ahora suscrito para la redacción del estudio informativo y de impacto ambiental de la futura ronda es un nuevo paso con el que el Gobierno regional "continúa cumpliendo su hoja de ruta" y ha destacado el compromiso "en firme" que el Ejecutivo autonómico adquirió a comienzos de la legislatura con esta zona.

"Tras décadas de reivindicaciones y de promesas incumplidas por anteriores gobiernos, este proyecto será una realidad en poco tiempo", ha destacado Media, que ha incidido en las quejas vecinales por la cantidad de vehículos pesados que diariamente circulan por el centro del municipio, con el consiguiente peligro que supone para sus habitantes.

Este nuevo tramo, que contará con una longitud aproximada de dos kilómetros, partirá desde la recta de La Agüera, en San Felices de Buelna, cruzará el río Besaya y conectará con la glorieta que enlaza con el nuevo vial entre Los Corrales y Puente Viesgo, en el entorno del Polígono de Barros.