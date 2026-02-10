El Gobierno probará el jueves los sistemas de aviso a la población de las presas de Alsa, Mediajo y Matahoz

Archivo - Embalse de Alsa.- Archivo - CHC - Archivo

El Gobierno de Cantabria probará el próximo jueves, 12 de febrero, los sistemas de aviso a la población de las presas de Alsa, Mediajo y Matahoz en el marco del Plan de Emergencia, que recoge las medidas preventivas y correctivas a llevar a cabo en caso de riesgo en estas infraestructuras.

El objetivo es que la población del área de influencia de las mismas pueda conocer su sonido y comprobar las áreas de cobertura de la red de alerta, ha explicado el Ejecutivo.

Así, entre las 10.00 y las 12.00 horas, se inspeccionarán y harán sonar las cinco sirenas que alertarían en el último estadio de una situación de emergencia en estos entornos, y que podrán ser escuchadas en los municipios de San Miguel de Aguayo, Pesquera, Molledo, Bárcena de Pie de Concha y Arenas de Iguña.

En base al decreto por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses, en 2023 se constituyó en Cantabria el Comité para la Implantación del Plan de Emergencia de las Presas de Alsa, Matahoz y Mediajo (Aprovechamiento Hidroeléctrico de Aguayo), del que forman parte el Servicio de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Cantabria, Delegación del Gobierno, Confederación Hidrográfica del Cantábrico y REPSOL, como entidad concesionaria y explotadora.

Entre las acciones a desarrollar por este órgano está la verificación periódica de las condiciones de operatividad del Plan y la realización de ejercicios y simulacros, de los que se concluirá la conveniencia de su actualización o revisión.

En este marco, el próximo jueves se va a realizar el simulacro para la ejercitación de las medidas preventivas recogidas en el Plan.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Para el cumplimiento de las medidas recogidas en el Plan de Presas y Embalses, el Gobierno de Cantabria ha procedido también al envío y depósito de folletos divulgativos en los ayuntamientos de su área de influencia y ha puesto a su disposición un vídeo explicativo de las acciones a llevar a cabo para el supuesto de que se activase el Plan de Emergencia, que incluye medidas de autoprotección dirigidas a la ciudadanía.

Asimismo, se han colocando carteles informativos en los puntos de encuentro designados por el Comité para la Implantación del Plan de Presas para que tanto la población residente como la esporádica conozca los lugares seguros a los que acudir en el caso de que se produjera algún tipo de emergencia relacionada con estas infraestructuras.