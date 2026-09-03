El Gobierno publica el temario de la oposición única a los Cuerpos de Policía Local de Cantabria

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SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Seguridad ha publicado este jueves, 3 de septiembre, en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el temario común de la primera oposición única de la comunidad para acceder a las plazas de Policía Local de Cantabria (Grupo C, subgrupo C1).

Se trata de 40 temas sobre Derecho Constitucional y organización del Estado, Derecho Administrativo, normativa policial y seguridad ciudadana, Derecho Penal y Procesal, tráfico y seguridad vial, legislación sobre protección civil, igualdad y espectáculos públicos, entre otros.

De este modo, el Ejecutivo avanza en los trámites para conseguir la oposición única y facilita la labor de los aspirantes al publicar con antelación la relación de temas del proceso selectivo común para el acceso a los cuerpos de Policía Local de Cantabria, un temario que formará parte de las bases definitivas, ha destacado el Gobierno.

La consejera del ramo, Isabel Urrutia, ha declarado que el Ejecutivo publicará este mismo año las bases y la convocatoria de la primera oposición única que se desarrollará conforme al decreto autonómico aprobado en 2025 para continuar con el desarrollo del proceso selectivo que estará finalizado en el primer semestre de 2027.

Urrutia ha destacado el cumplimiento del compromiso del Gobierno de Cantabria de ejecutar la oposición única "y la publicación del temario es una clara muestra de ello, además de servir para garantizar que los opositores puedan conocer los temas sobre los que serán valorados".

Ha recordado que la convocatoria única de oposiciones a los cuerpos de policía local regulada por el decreto autonómico se compone de la fase de oposición, el curso básico de formación y el período de prácticas.

La oposición y el curso básico se gestionarán por la comunidad autónoma y las prácticas se realizarán en cada ayuntamiento.

Para la ejecución del proceso selectivo unificado para el ingreso a los cuerpos de Policía Local, el Gobierno firmó un procedimiento institucional de colaboración con la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional con el objetivo de ofrecer la mejor formación y preparación técnica a los nuevos agentes de policía local. A este respecto, la consejera ha valorado el apoyo técnico recibido de la Policía Nacional para la elaboración del temario, las bases y las pruebas, en virtud del citado procedimiento.