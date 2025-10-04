El Gobierno realizará un estudio piloto para evaluar el potencial fotovoltaico en Laredo

Analizará la viabilidad de la implantación de instalaciones de este tipo de energía en las cubiertas de sus edificios

La Consejería de Fomento ha adjudicado a la empresa Tresca Ingeniería S.A la redacción de un estudio piloto para la transición energética del municipio de Laredo centrado en el cálculo de su potencial de autoconsumo mediante energía solar fotovoltaica. Cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses.

El titular del área, Roberto Media, ha explicado en nota de prensa que esta iniciativa, impulsada por la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático, es un proyecto estratégico que analizará la viabilidad de la implantación de instalaciones fotovoltaicas en cubiertas de edificios de la villa, teniendo en cuenta factores técnicos como la orientación e inclinación de edificios, la superficie disponible y las limitaciones estructurales o normativas.

Según ha explicado Media, se elaborará un análisis económico y estratégico que permitirá estimar el ahorro energético, el retorno de la inversión y los beneficios ambientales, ofreciendo resultados desagregados por sectores (residencial, terciario, industrial y administración pública).

Además, el informe contemplará diferentes escenarios de implantación en el horizonte 2035, así como mapas y representaciones gráficas que facilitarán la planificación estratégica y la definición de futuras políticas públicas.

Un proyecto con el que "se muestra el claro compromiso de este Gobierno con la sostenibilidad", dando "un paso más" en la transición energética de Cantabria, ha afirmado el consejero.

"Este es un ejemplo de cómo la innovación puede ayudar a los municipios a reducir emisiones y avanzar hacia un modelo energético más sostenible y cercano a la ciudadanía", ha expresado.

En este sentido, Media ha destacado que la iniciativa forma parte de las políticas en materia medioambiental que está impulsando su departamento para trabajar en la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, el impulso del autoconsumo colectivo y la apuesta por un futuro energético basado en fuentes limpias y renovables.

Por su parte, el alcalde de Laredo, Miguel González, ha asegurado que este estudio "coloca" al municipio en la senda de la transición energética, apostando por el autoconsumo como una herramienta "real" para reducir emisiones y, al mismo tiempo, generar ahorro para familias, empresas y administraciones.

"Es una oportunidad para avanzar hacia un modelo más sostenible y eficiente que nos permita mirar al futuro con responsabilidad medioambiental y convertir a nuestra villa en un lugar más moderno y avanzado", ha dicho.