El Gobierno refuerza la ciberseguridad empresarial con un amplio programa de jornadas gratuitas en marzo

Archivo - El Centro de Ciberseguridad de SODERCAN - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.dodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria e Innovación del Gobierno de Cantabria, organiza durante el mes de marzo un completo programa de jornadas gratuitas de concienciación y formación en ciberseguridad, dirigidas a empresas de cualquier tamaño y sector, así como a profesionales, a través del Centro de Ciberseguridad de Cantabria (C3), ubicado en la Torre Xtela del Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), en Santander.

El objetivo de este calendario es mejorar la prevención frente a los riesgos digitales, reforzar la protección de la información y aumentar la capacidad de respuesta ante incidentes, contribuyendo así a la competitividad y resiliencia del tejido empresarial cántabro.

El programa incluye varias sesiones prácticas centradas en los riesgos digitales más habituales en el entorno laboral y profesional. Jornadas de sensibilización.

Este miércoles 4 de marzo, de 9 a 11.30 horas, se celebrará la jornada 'Navegación y dispositivos seguros: buenas prácticas para un trabajo digital responsable', orientada a aprender a proteger la información, utilizar los dispositivos con mayor seguridad y adoptar hábitos responsables frente a las amenazas digitales.

Ese mismo día, de 11 a 12.30 horas, tendrá lugar la sesión 'Redes sociales sin riesgos', dirigida a profesionales y empresas que utilizan las redes sociales como herramienta clave de comunicación corporativa.

Se abordarán los principales riesgos asociados a su uso profesional y las buenas prácticas para proteger la reputación y la seguridad de la organización.

El jueves 26 de marzo, de 9 a 10.30 horas, se impartirá la jornada 'Compras y banca online sin riesgos: protege tu dinero y tu información', centrada en la prevención del fraude digital y en la protección de los datos personales y financieros en operaciones online.

También el jueves, de 11 a 12.30 horas, se celebrará la jornada 'Trabajo remoto seguro', dedicada a promover buenas prácticas en teletrabajo. La sesión abordará cómo proteger los dispositivos, reconocer fraudes y mantener la seguridad de la información desde cualquier lugar, reforzando la protección de los entornos de trabajo remoto.

MONITORIZACIÓN Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES

Además de las sesiones de concienciación, se han programado jornadas formativas de carácter más técnico, dirigidas a empresas y profesionales que deseen profundizar en la gestión avanzada de la ciberseguridad.

El martes 17 de marzo, de 10 a 12 horas, el Centro celebrará una jornada monográfica sobre monitorización y respuesta ante incidentes, orientada a empresas y profesionales que deseen mejorar sus capacidades de detección, análisis y respuesta frente a ciberataques.

Durante la sesión se presentarán soluciones de monitorización para infraestructuras IT y OT, incluyendo tanto herramientas tecnológicas como servicios gestionados de valor añadido. La jornada incluirá una demostración práctica de un ataque real.

Por su parte, el miércoles 18 de marzo, a las 9 horas, tendrá lugar la formación 'Desarrollo seguro avanzado', una sesión intensiva de cinco horas orientada a profesionales del desarrollo de software.

La jornada abordará un enfoque avanzado de seguridad en el ciclo de vida del desarrollo, analizando amenazas, dependencias y arquitectura para reducir vulnerabilidades críticas en aplicaciones y sistemas.

El jueves 26 de marzo, de 13 a 14.30 horas, se celebrará la jornada 'Gestión de riesgos', centrada en el análisis y la gestión de riesgos en ciberseguridad.

A través de ejemplos prácticos, herramientas y estrategias, los asistentes aprenderán a anticiparse a las amenazas digitales y a reforzar la preparación de sus organizaciones frente a posibles ciberataques.

UBICACIÓN E INSCRIPCIÓN

Todas las jornadas se celebrarán en la sede del Centro de Ciberseguridad de Cantabria, en la Torre Xtela del PCTCAN (C/ Isabel Torres, 13), y son gratuitas, con inscripción previa hasta completar aforo.

El C3 es un servicio público del Gobierno de Cantabria impulsado por la Consejería de Industria, a través de SODERCAN, en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria, y con el apoyo del INCIBE mediante el proyecto Ciberreg, integrado en el programa RETECH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y cofinanciado con Fondos Next Generation-EU.

Con este programa, SODERCAN y el Gobierno de Cantabria refuerzan su apuesta por la ciberseguridad como eje estratégico, apoyando a empresas y profesionales en la protección de sus activos digitales y en la adaptación a un entorno cada vez más digitalizado.

DIAGNÓSTICOS GRATUITOS DE CIBERSEGURIDAD

Junto a las actividades de formación y sensibilización, SODERCAN pone a disposición del tejido empresarial a través del Centro de Ciberseguridad un programa gratuito de diagnósticos.

Este servicio, que se puede solicitar hasta el 22 de marzo, incluye una evaluación inicial, el diseño y desarrollo de una hoja de ruta personalizada y recomendaciones para fortalecer la protección digital y la capacidad de respuesta ante amenazas.