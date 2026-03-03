El Gobierno refuerza la ciberseguridad empresarial con un amplio programa de jornadas gratuitas en marzo

El nuevo calendario de actividades del C3 aborda los riesgos digitales más habituales en el entorno laboral y profesional

Archivo - El Centro de Ciberseguridad de SODERCAN
Archivo - El Centro de Ciberseguridad de SODERCAN - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: martes, 3 marzo 2026 9:35
SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.dodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria e Innovación del Gobierno de Cantabria, organiza durante el mes de marzo un completo programa de jornadas gratuitas de concienciación y formación en ciberseguridad, dirigidas a empresas de cualquier tamaño y sector, así como a profesionales, a través del Centro de Ciberseguridad de Cantabria (C3), ubicado en la Torre Xtela del Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), en Santander.

El objetivo de este calendario es mejorar la prevención frente a los riesgos digitales, reforzar la protección de la información y aumentar la capacidad de respuesta ante incidentes, contribuyendo así a la competitividad y resiliencia del tejido empresarial cántabro.

El programa incluye varias sesiones prácticas centradas en los riesgos digitales más habituales en el entorno laboral y profesional. Jornadas de sensibilización.

Este miércoles 4 de marzo, de 9 a 11.30 horas, se celebrará la jornada 'Navegación y dispositivos seguros: buenas prácticas para un trabajo digital responsable', orientada a aprender a proteger la información, utilizar los dispositivos con mayor seguridad y adoptar hábitos responsables frente a las amenazas digitales.

Ese mismo día, de 11 a 12.30 horas, tendrá lugar la sesión 'Redes sociales sin riesgos', dirigida a profesionales y empresas que utilizan las redes sociales como herramienta clave de comunicación corporativa.

Se abordarán los principales riesgos asociados a su uso profesional y las buenas prácticas para proteger la reputación y la seguridad de la organización.

El jueves 26 de marzo, de 9 a 10.30 horas, se impartirá la jornada 'Compras y banca online sin riesgos: protege tu dinero y tu información', centrada en la prevención del fraude digital y en la protección de los datos personales y financieros en operaciones online.

También el jueves, de 11 a 12.30 horas, se celebrará la jornada 'Trabajo remoto seguro', dedicada a promover buenas prácticas en teletrabajo. La sesión abordará cómo proteger los dispositivos, reconocer fraudes y mantener la seguridad de la información desde cualquier lugar, reforzando la protección de los entornos de trabajo remoto.

MONITORIZACIÓN Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES

Además de las sesiones de concienciación, se han programado jornadas formativas de carácter más técnico, dirigidas a empresas y profesionales que deseen profundizar en la gestión avanzada de la ciberseguridad.

El martes 17 de marzo, de 10 a 12 horas, el Centro celebrará una jornada monográfica sobre monitorización y respuesta ante incidentes, orientada a empresas y profesionales que deseen mejorar sus capacidades de detección, análisis y respuesta frente a ciberataques.

Durante la sesión se presentarán soluciones de monitorización para infraestructuras IT y OT, incluyendo tanto herramientas tecnológicas como servicios gestionados de valor añadido. La jornada incluirá una demostración práctica de un ataque real.

Por su parte, el miércoles 18 de marzo, a las 9 horas, tendrá lugar la formación 'Desarrollo seguro avanzado', una sesión intensiva de cinco horas orientada a profesionales del desarrollo de software.

La jornada abordará un enfoque avanzado de seguridad en el ciclo de vida del desarrollo, analizando amenazas, dependencias y arquitectura para reducir vulnerabilidades críticas en aplicaciones y sistemas.

El jueves 26 de marzo, de 13 a 14.30 horas, se celebrará la jornada 'Gestión de riesgos', centrada en el análisis y la gestión de riesgos en ciberseguridad.

A través de ejemplos prácticos, herramientas y estrategias, los asistentes aprenderán a anticiparse a las amenazas digitales y a reforzar la preparación de sus organizaciones frente a posibles ciberataques.

UBICACIÓN E INSCRIPCIÓN

Todas las jornadas se celebrarán en la sede del Centro de Ciberseguridad de Cantabria, en la Torre Xtela del PCTCAN (C/ Isabel Torres, 13), y son gratuitas, con inscripción previa hasta completar aforo.

El C3 es un servicio público del Gobierno de Cantabria impulsado por la Consejería de Industria, a través de SODERCAN, en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria, y con el apoyo del INCIBE mediante el proyecto Ciberreg, integrado en el programa RETECH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y cofinanciado con Fondos Next Generation-EU.

Con este programa, SODERCAN y el Gobierno de Cantabria refuerzan su apuesta por la ciberseguridad como eje estratégico, apoyando a empresas y profesionales en la protección de sus activos digitales y en la adaptación a un entorno cada vez más digitalizado.

DIAGNÓSTICOS GRATUITOS DE CIBERSEGURIDAD

Junto a las actividades de formación y sensibilización, SODERCAN pone a disposición del tejido empresarial a través del Centro de Ciberseguridad un programa gratuito de diagnósticos.

Este servicio, que se puede solicitar hasta el 22 de marzo, incluye una evaluación inicial, el diseño y desarrollo de una hoja de ruta personalizada y recomendaciones para fortalecer la protección digital y la capacidad de respuesta ante amenazas.

