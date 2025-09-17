El Gobierno saca a licitación la construcción de las piscinas de Ruente por 700.000 euros

Archivo - La presidenta de Cantabria, en un encuentro con el alcalde de Ruente, la alcaldesa de Cabuérniga, la de Los Tojos y el alcalde de Mazcuerras - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria ha sacado a licitación la construcción de un complejo de piscinas recreativas en Ruente, el primero de estas características en la zona. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 699.962 euros e incluye una piscina para adultos y otra infantil, dará servicio al valle de Cabuérniga y una comarca que abarca unos 14.000 vecinos.

La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses, se encuentra ya a disposición de las empresas interesadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público e incluye la construcción de una piscina para adultos y otra infantil y tres vestuarios.

El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 1 de octubre a las 13.00 horas.

Esta obra dotará a los municipios de Ruente, Cabuérniga, Los Tojos y Mazcuerras de una instalación deportiva y de ocio que dé servicio a los vecinos y complemente la oferta del valle. El complejo se construirá en una parcela próxima al Ayuntamiento de Ruente y a la pista deportiva de este municipio.

Según el Gobierno, la obra se realizará en una superficie de 1.045 metros cuadrados y, además de las dos piscinas y vestuarios, contempla la urbanización e iluminación del espacio.

DETALLES DE LA OBRA

La piscina de adultos contará con un vaso de 20x12,50 metros con una profundidad que oscilará entre 1,2 y 1,5 metros y un volumen total de 337,50 metros cúbicos.

Por su parte, la piscina infantil tendrá una profundidad de 0,40-0,50 metros y un vaso de 5 metros de diámetro, con un volumen total de 9 metros cúbicos.

Se construirá también un nuevo edificio que albergará tres vestuarios, uno de ellos accesible, en una superficie total de 70,70 metros cuadrados. La edificación se integrará con la estética del entorno a través del uso de materiales como el entramado de madera laminada para la cubierta o las piezas de sillería.

El proyecto incluye la urbanización de la parcela, con la ejecución de caminos interiores para acceder a vestuarios y a las piscinas, y la mejora de la iluminación con nuevos puntos de luz.

También, se ha previsto el cerramiento exterior y del entorno de la piscina infantil para garantizar la seguridad de la instalación. Dada la proximidad a la carretera autonómica CA-180, se incluyen actuaciones para mejorar la seguridad vial.