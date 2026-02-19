Gobierno y sector primario acuerdan prorrogar las medidas contra la dermatosis nodular hasta el 30 de abril

Archivo - Vacas de leche - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y el sector primario han acordado prorrogar las medidas contra la dermatosis nodular contagiosa (DNC) hasta el 30 de abril.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes del sector primario, a la que han asistido OPAs, cooperativas, federaciones de razas y la Asociación Frisona de Cantabria (AFCA), para abordar las principales preocupaciones que afectan actualmente a ganaderos y agricultores de Cantabria en materia de gestión sanitaria y económica.

El Ejecutivo ha informado que, durante el encuentro, la consejera ha confirmado que la nueva resolución sobre la DNC para prorrogar las medidas vigentes se publicará el 27 de febrero y entrará en vigor el 1 de marzo, con una duración de dos meses, hasta el 30 de abril, fecha en la que se volverá a evaluar la situación sanitaria.

Susinos ha explicado que la decisión de prorrogar durante dos meses más la actual situación responde a que la evolución sanitaria a nivel estatal "no es mejor que hace tres meses, así que lo más aconsejable es mantener las medidas en vigor, teniendo en cuenta, además, que llega la época de la primavera y con ello los mosquitos, vectores transmisores de la enfermedad".

Asimismo, la consejera ha anunciado que el Gobierno continuará solicitando al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que traslade a la Comisión Europea el interés de la Comunidad Autónoma de modificar la categoría sanitaria de A a B, al tiempo que seguirá defendiendo la necesidad de autorizar a nivel europeo la vacunación como herramienta fundamental para el control de la enfermedad.

Por otra parte, Susinos ha confirmado la celebración de la Mesa Regional Agraria a lo largo del mes de marzo, "un nuevo espacio de diálogo para continuar analizando la evolución de la situación sanitaria y abordar otros asuntos de interés para el sector".

LENGUA AZUL Y EHE: VACUNACIÓN GRATUITA Y DISPONIBILIDAD

En relación con la lengua azul, la consejera ha subrayado que Cantabria ha sido la segunda comunidad autónoma que más ha vacunado en 2025, el 28%, únicamente por detrás de Baleares; un esfuerzo que ha destacado como "ejemplo del compromiso del sector y de la Administración regional en la lucha contra esta enfermedad".

En este sentido, ha insistido en que "existen vacunas suficientes" para lengua azul (serotipos 3, 4 y 8) y para la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), ya que la Consejería ha adquirido las dosis necesarias y, por ello, ha animado a los ganaderos puesto que "tanto la vacuna como su aplicación son gratuitas y la inmunización es la principal herramienta para proteger las explotaciones y reducir el impacto sanitario y económico". "Ningún ganadero que vacune a sus animales se va a quedar sin ayuda", ha enfatizado.

GESTIÓN DEL LOBO Y ÁMBITO ECONÓMICO

Por otro lado, la consejera ha informado de los trabajos desarrollados por su departamento para "desatascar el nudo" generado en la gestión de los daños por lobo por responsabilidad patrimonial acumulados desde 2022, que alcanzaban los 1.208 expedientes.

Desde la Consejería se han resuelto ya cerca de un millar de expedientes y actualmente quedan por empezar a tramitar 240, lo que implica "un esfuerzo importante de los trabajadores de la Consejería en la resolución de una situación que genera preocupación en el sector ganadero, y a la que poco a poco se va dando solución", ha afirmado Susinos.

En relación con otras ayudas, la consejera ha trasladado a los representantes del sector que durante el mes de marzo se abonarán las Ayudas Asociadas Ganaderas, tanto de leche como de carne, y los 8 Ecorregímenes, seis de ellos con el 70% del importe y los dos restantes con el 60%.

Además, ha confirmado que se está tramitando la ayuda a la Producción Ecológica correspondiente a 2026, la de Razas y el Compromiso Agroambiental de Mantenimiento de Hábitats, con el objetivo de que los beneficiarios puedan recibirlas lo antes posible.

Durante la reunión, la consejera ha estado acompañada por la secretaria general, Ángela Ruiz; el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez; la directora general de Desarrollo Rural, Carmen Fernández, y el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio.