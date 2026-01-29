El Gobierno traslada a UNO Logística las oportunidades de Cantabria para proyectos logísticos estratégicos

El consejero de Fomento, Roberto Media,y el presidente de UNO Logística, Francisco Aranda - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha mantenido un encuentro con el presidente de UNO Logística, Francisco Aranda, con quien ha abordado las oportunidades que ofrece la región para el desarrollo de proyectos logísticos estratégicos, así como el papel que puede desempeñar este sector en el impulso de la economía y la creación de empleo en la comunidad.

Un encuentro en el que ambos han destacado su interés por trabajar de forma conjunta con el objetivo de identificar nuevas oportunidades de negocio, así como de mejorar las infraestructuras e instalaciones logísticas existentes que refuercen la competitividad de Cantabria en este ámbito, ha informado el Gobierno.

El máximo responsable de la patronal de operadoras de logística y transporte ha trasladado a Media el interés que muestran las empresas del sector hacia el norte de España y Cantabria, una región que consideran "estratégica" para el desarrollo de este tipo de negocios.

En el encuentro, en el que también ha estado presente el director general de Transportes y Comunicaciones, Pablo Herrán, han puesto en valor las fortalezas con las que cuenta la región para convertirse en un nodo logístico de referencia.

Entre ellas, se ha destacado su buena ubicación, su elevada conectividad y la existencia de un marco institucional favorable para la creación de empresas. En concreto, Arana ha valorado positivamente la estabilidad y seguridad jurídica que ofrece Cantabria, así como las políticas que en el ámbito fiscal está impulsando el Ejecutivo para atraer nuevas inversiones y negocios.

Durante la reunión, Media ha resaltado el esfuerzo del Gobierno de Buruaga para hacer realidad proyectos transcendentales para la región como el polígono de La Pasiega, "que ya está en marcha", así como el trabajo que el Ejecutivo está desarrollando para impulsar un gran céntrico logístico en Penagos, "con una ubicación estratégica, muy bien comunicado y que está generando un gran interés en las empresas del sector".

Además, Media ha destacado la especial relevancia del Puerto de Santander como infraestructura estratégica para el desarrollo económico de Cantabria y como elemento clave para el impulso del sector logístico.

UNO Logística es la organización empresarial de los operadores de logística y trasporte en España, un sector que representa el 8% del Producto Interior Bruto (PIB). Su actividad gestiona más de 500 millones de envíos anuales, lo que supone 5 millones de toneladas al año y da empleo a más de un millón de trabajadores. UNO agrupa a las empresas que diseñan, organizan, gestionan y controlan los procesos de una o varias fases de la cadena de suministro.