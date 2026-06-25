El Gobierno ultima un plan de reordenación de sedes que permitirá ahorrar 4,5 millones al año en alquileres

Archivo - Sede del Gobierno de Cantabria en Peña Herbosa - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria está ultimando el plan de reordenación de sus sedes dirigido a mejorar la eficiencia administrativa y la atención al ciudadano y permitirá un ahorro de más de 4,5 millones en alquileres.

Con este plan, que afrontará tras la terminación de la parte administrativa del Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC), el Ejecutivo quiere dar "un nuevo ejemplo de racionalización del gasto público".

Este ha sido uno de los anuncios de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), durante su intervención este jueves en el último debate del estado de la región de la legislatura, que se ha prolongado durante casi cuatro horas y que ha estado salpicado de multitud de anuncios de diversa índole y calado, incluidas algunas leyes.

El debate se retomará esta tarde, a partir de las 17.00 horas, con las intervenciones de los grupos parlamentarios y la réplica de Buruaga, y seguirá este viernes con el debate y votación de las propuestas de resolución.