El Gobierno vigila desde anoche la evolución del escape de benceno de Petronor aunque el viento lo aleja de Cantabria

Archivo - Planta de Petronor en Muskiz (Bizkaia) - PETRONOR - Archivo

SANTANDER 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria vigila desde anoche la evolución el escape de benceno que se produjo ayer en Petronor, en la localidad vizcaína de Muskiz, que limita con Castro Urdiales, y a cuyos vecinos el Gobierno vasco ha llamado a permanecer en espacios interiores cerrados y no ventilados como medida preventiva para reducir la exposición.

Fuentes del Ejecutivo cántabro han informado a Europa Press que, de momento, el escape no afecta a la comunidad y además el viento "lo aleja de Cantabria".

No obstante, se mantiene el seguimiento de la evolución del escape, en coordinación con los servicios de emergencias del País Vasco, aunque no se espera, en principio, que haya que adoptar ningún tipo de medida en Cantabria.

El jueves por la tarde, el Gobierno vasco hizo un llamamiento a los vecinos de Muskiz a permanecer en espacios interiores cerrados y no ventilados, después de que la autoridad sanitaria hubiera informado de la detección puntual de concentraciones de benceno en aire ambiente entre 100 y 200 ug/m3 en zonas habitadas del municipio vizcaíno, valores "significativamente elevados" y que requieren que se informe a la población para que se adopten medidas de carácter preventivo para reducir la exposición.

La empresa energética tuvo una incidencia en uno de sus tanques de gasolina. Como consecuencia, parte de la gasolina se evaporó, generando una emisión de su fracción volátil al aire. La refinería ha aplicado todas las medidas correctoras establecidas en los protocolos de seguridad para minimizar la evaporación y resolver la incidencia con la máxima celeridad.

Los departamentos del Gobierno Vasco competentes en Seguridad, Medio Ambiente y Salud (Salud Pública) mantienen el seguimiento de la situación, a través de los datos de la Red de Control de Calidad de Aire de Euskadi, de muestreos específicos en el entorno, y de las medidas correctoras que está ejecutando la empresa para reducir las emisiones.

Los resultados de este seguimiento mostraban ayer niveles "elevados" de benceno en zonas habitadas del municipio de Muskiz, con tendencia descendente. Esto se puede explicar por la ubicación del tanque involucrado en la incidencia, por las condiciones meteorológica y por las características del benceno.

Esta mañana, el Gobierno Vasco ha anunciado que mantiene las medidas preventivas y ha vuelto a pedir a la población general que permanezca en espacios interiores con ventanas y puertas cerradas, siempre que sea posible, al observar "fluctuaciones en las concentraciones de benceno en aire ambiente" en las últimas mediciones.

En un comunicado, los departamentos del Gobierno Vasco competentes en Seguridad, Medio Ambiente y Salud (Salud Pública) han trasladado que mantienen el seguimiento de la situación, a través de los datos de la Red de Control de Calidad de Aire de Euskadi, de muestreos específicos en el entorno, y de las medidas correctoras que está ejecutando la empresa para reducir las emisiones, y realizarán un nuevo análisis a las 14.00 horas de este viernes.

Según los últimos datos, durante la madrugada los valores en las estaciones de la Red de Calidad del Aire del entorno de Petronor se han mantenido en torno a 8 microgramos por metro cúbico, si bien a partir de las 07.00 horas estos indicadores se han incrementado.

"Dada esta fluctuación, es necesario mantener las recomendaciones preventivas emitidas ayer a la población, mientras que, con un enfoque de máxima precaución, los servicios de seguridad, medio ambiente y salud pública mantienen activa la vigilancia de la situación", han explicado.

A lo largo de la jornada se continuará evaluando la evolución de los niveles, teniendo en cuenta que el incremento de las temperaturas durante las horas diurnas podría originar variaciones. En todo momento se está actuando de forma preventiva, con un control permanente de la calidad del aire y con el compromiso de informar puntualmente si fuera necesario adoptar nuevas recomendaciones o cuando la situación quede plenamente normalizada, han asegurado desde el Gobierno vasco.

Por lo tanto, las recomendaciones preventivas para reducir la exposición en la población general se mantienen.