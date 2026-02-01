González Revuelta pide "una voz unánime" contra la financiación autonómica: "No aceptemos la política del todo vale"

Acto por el 44 aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria - EUROPA PRESS

SANTANDER, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta (PP), ha advertido de "los graves riesgos y erosiones que está sufriendo" el sistema autonómico, en referencia al modelo de financiación autonómica presentada por el Gobierno de España (PSOE-Sumar), pactada con ERC, y ha pedido que la comunidad tenga "una voz unánime y sin fisuras" contra esta propuesta y defienda su autonomía.

"Mientras a algunas comunidades se les ofrecen todo tipo de privilegios legales y económicos, a otras se las quiere arruinar e incluso limitar el ejercicio de sus competencias", ha criticado este domingo en su discurso en el acto de conmemoración del 44 aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria, que ha reunido en el patio de la Cámara a numerosos representantes políticos de la región, encabezados por la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), y el delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE).

Durante el evento, que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, la presidenta del Parlamento cántabro se ha preguntado cómo "se ha podido urdir un sistema de financiación en el que Cantabria, la región del noroeste de España que menos ha crecido en este siglo XXI, salga perdiendo dinero para sus servicios públicos y su promoción económica".

A su juicio, esto se trata de "un signo de insolidaridad y de desdén", así como "un síntoma elocuente de cálculos: no de justicia social y territorial, ni de visión de país, sino de mera conveniencia de quien pacta las leyes con aquellos que más las han vulnerado", ha aseverado.

González Revuelta ha tachado de actitud "inadmisible" el pacto realizado por el Gobierno de Pedro Sánchez. "A unos se los descentraliza hasta el límite de la soberanía, y a otros se los recentraliza por la fuerza, para limitar no solo sus recursos, sino también su autogobierno", ha dicho.

"¿Hemos de asumir como normal y deseable que la financiación de la sanidad o la educación de Cantabria dependa del pacto con personas sentenciadas por delito de sedición?", se ha vuelto a preguntar para afirmar que la sostenibilidad de los servicios públicos autonómicos "no puede depender del pacto unilateral con una sola comunidad que no quiere contribuir de acuerdo con su capacidad económica demostrada". "No podemos aceptar la política del todo vale; no todo es igualmente respetable", ha sostenido, a la vez que lo ha extendido al contexto internacional.

Por ello, ha alertado que si desde la comunidad autónoma "no se reitera una voz unánime y sin fisuras en contra de dicho proceder", se estará "alentando" factores que análisis europeos identifican como "fracturas de la democracia".

DEFENDER LA AUTONOMÍA

"Un sentimiento regional callado es lo mismo que un sentimiento regional muerto", ha asegurado para apelar a que el Parlamento se mantenga unido. En caso contrario, "obraría mal si le fallase al pueblo de Cantabria cuando se trata de defender lo grande y lo más importante, que es si su autonomía".

"Tenemos que defender nuestra capacidad de legislar, hoy cercenada por el deterioro de instituciones clave, y amenazada con más recortes, a través de los proyectos recentralizadores que se vienen anunciando", ha continuado González Revuelta, que ha animado a defender el derecho al desarrollo regional en un país "donde se tarda más en autorizar en Cantabria una de las mayores instalaciones de energía renovable de Europa que en tratar con benevolencia a personas sentenciadas por graves delitos", así como el derecho a la solidaridad "más estrecha entre las regiones", como proclama el Estatuto cántabro.

En este sentido, además, ha lamentado que "el interés nacional" tenga a Cantabria como "la única región sin alta velocidad ferroviaria; sin cercanías mejores que las del siglo XIX; sin proyecto para el tren a Bilbao, y sin acceso competitivo desde el sur al valle del Ebro", un interés nacional que "mantiene a nuestro lado sistemas de privilegio, según los cuales los más ricos contribuyen menos y se quedan con más. Sistemas que ahora se quiere extender aún más", ha recalcado.

Por último, la presidenta de la Cámara cántabra ha afirmado que el objetivo de Cantabria "no es vivir de la solidaridad". Sin embargo, "cuando no hay desarrollo económico bastante porque desde el Estado no se propicia, entonces se nos condena a vivir de pensiones y subvenciones, y de transferencias con las que sostener servicios esenciales en un escenario de envejecimiento y dispersión de la población".

Al respecto, ha señalado que a la región se la condena a "menor productividad, salarios más bajos, futuras pensiones más bajas, y peor nivel de vida", y ha aseverado que "no puede haber justicia social si las comunidades más afortunadas se desentienden de las que lo son menos; cuando, para sostener despilfarros de algunas regiones, se obliga a otras a carecer de personal sanitario o docente, o atención digna a las personas dependientes, o ayudas para una vivienda".

Además, González Revuelta también ha hecho referencia a la Unión Europa para señalar que "si quiere ser viable como proyecto de civilización democrática y como agente de paz y libertad", debe fortalecerse en materia económica y de seguridad, asumiendo más responsabilidades de gasto y coordinación, así como retos "insoslayables".

Para cerrar el evento, ha actuado la coral Voces Cántabras de Cabezón de la Sal, que ha entonado temas como 'Solamente una vez', de Agustín Lara; 'Eres tú', de Juan Carlos Calderón, o 'Es Cantabria mi tierra soñada', de Domingo Palacio, entre otros. Por último, ha interpretado el Himno de Cantabria.