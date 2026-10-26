El Gordo de la Primitiva deja más de 175.000 euros en Castro Urdiales - LOTERÍAS
SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un boleto del Gordo de la Primitiva sellado en Castro Urdiales ha sido agraciado con 175.204 euros en el sorteo de este domingo al haber acertado cinco números.
Se trata del único boleto acertante de segunda categoría --no ha habido ninguno de primera-- y ha sido validado en el despacho receptor número 69.940, situado en la calle Ataúlfo Argenta, 5.
La combinación ganadora está formada por los números 9, 26, 42, 43 y 46, con el 7 como número clave.