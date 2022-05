Los gorilas de Cabárceno ya están "perfectamente" y los cuidadores dan negativo

No se han detectado más animales con síntomas en el parque

Los gorilas del Parque de la Naturaleza de Cabárceno que dieron positivo en coronavirus ya están "perfectamente", al igual que sus cuidadores, pues todos han arrojado resultados negativos en las pruebas que se les realizaron el sábado.

En concreto, se detectó el virus en tres gorilas de una colonia de siete, y aunque han estado aislados, hoy se han recogido muestras para analizar a todos y ver si el resto también se ha contagiado y han sido asintomáticos, como ocurre en los humanos.

"Nos hemos asustado un poco", pero "ha ido todo muy bien", ha dicho en declaraciones a Europa Press el coordinador de los servicios veterinarios de Cabárceno, Santiago Borragán, que señala que tras conocer que los gorilas estaban infectados se han "extremado las precauciones" y no se han detectado más animales con síntomas.

El "susto" de los cuidadores ya ha pasado y se debía sobre todo al estado del gorila Nicky, el espalda plateada del parque, porque "estuvo bastante afectado". "El macho es muy valioso y le tenemos bastante cariño". Y aunque es "un poco quejica", "cuando ves a un animal de 200 kilos tumbado en el suelo, quejándose, sin moverse, sin comer, que es muy tragón, pues te asustas un poquito, pero ha ido todo muy bien", ha explicado Borragán.

Los cuidadores notaron sus síntomas el lunes de la semana pasada, ya que estaba "un poco triste, tenía menos apetito y se movía menos", y a lo largo de la semana fue empeorando, hasta que el miércoles ya "estaba bastante mal", con disnea "muy acusada" y sin apetito. A su vez, se percataron de que otras dos gorilas tosían y tenían mucosidad, aunque no estaban tan enfermas como Nicky, y pensaron en la posibilidad de que tuvieran Covid.

Así, enviaron muestras de heces -para poder tomar otras muestras era necesario dormir a los animales y no lo veían conveniente en su estado- a Valdecilla, que comunicó el sábado que habían dado positivo, por lo que se procedió a hacer pruebas también a los cuidadores, todas ellas con resultado negativo.

Y a partir de ese día "todo ha ido estupendamente. Los animales han ido mejorando y hoy están perfectamente, han comido bien y ya no tienen mocos", más allá de que aún puedan estar menos activos que de costumbre, según el veterinario.

Al primer gorila se le administró un tratamiento, pero al resto ya no, teniendo en cuenta que "no era gran cosa" y que no existe uno específico contra el coronavirus, como ocurre con los humanos, pues "genéticamente somos muy parecidos".

Además, este lunes se han recogido muestras de todos los gorilas de Cabárceno y se llevarán al laboratorio porque "lo más probable será, como sucede con los humanos, que todos lo hayan pasado y unos hayan sufrido el proceso de una forma más virulenta y otros sean asintomáticos y prácticamente ni se hayan enterado".

Como explica Borragán, se sabe que tanto los primates como los felinos son susceptibles de padecer este virus, aunque no hay más animales en el parque con síntomas. Tampoco conoce otros zoos del país en el que hayan tenido contagios en gorilas, aunque sí ha ocurrido en otra instalación con felinos, ha indicado.