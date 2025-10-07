El GP Vox exige la cancelación del acto con el embajador de Palestina en Delegación y la reprobación de Casares

Archivo - Una zona destruida en el kibbutz de Nir Oz por los atentados perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 - IGNACIO TUDA/EUROPA PRESS - Archivo

Denuncia el "insultante" acto de la Delegación del Gobierno en el aniversario de los atentados de Hamás

SANTANDER, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha denunciado "con la mayor contundencia" la organización este martes de un acto público por parte de la Delegación del Gobierno en Cantabria con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, que en su opinión supone "un verdadero insulto a las víctimas del terrorismo" en el segundo aniversario de los atentados de Hamás en Israel.

Por ello ha exigido la "cancelación inmediata de este vergonzoso acto" y la reprobación del delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE) por "instrumentalizar una institución pública en una fecha tan sensible para llevar a cabo lo que solo puede interpretarse como un gesto de desprecio hacia las víctimas de los atroces asesinatos y secuestros del 7 de octubre de 2023".

Para Vox resulta "incomprensible e intolerable" que Casares haya programado el evento denominado 'Acto Público: Palestina en Cantabria' para hoy martes, 7 de octubre, a las 17.15 horas en la Sala Juan de la Cosa de la propia Delegación.

La elección de esta fecha -el 7 de octubre- coincide con el segundo aniversario de los "terribles" atentados terroristas perpetrados por Hamás, lo que convierte la celebración de este evento "tanto en una infamia como en una burla directa a la memoria de las víctimas en una jornada dramática y desoladora para las familias que han perdido a los suyos en los atroces asesinatos perpetrados por los terroristas palestinos", ha valorado el Grupo Parlamentario en un comunicado.

El acto, que contará con la participación del propio Casares y de Husni Abdel Wahed, supone a juicio de Vox "tanto una muestra de connivencia como un blanqueamiento inaceptable hacia posturas que en nada contribuyen a la paz y que desprecian el dolor de aquellos que han sufrido la barbarie terrorista".