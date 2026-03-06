El Gran Premio San José de ciclismo celebrará su 60ª edición en Astillero con un homenaje especial a Federico Cobo

Presentación de la 60ª edición del Gran Premio San José de ciclismo - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha presentado una nueva edición del Gran Premio San José de ciclismo, una de las pruebas deportivas más emblemáticas del calendario regional, que este año alcanzará su 60ª edición con un homenaje especial a Federico Cobo.

La competición, que se celebrará el próximo 21 de marzo dentro del programa de las Fiestas de San José, está organizada por el Club Ciclista Federico Cobo y volverá a reunir en el municipio a ciclistas de categoría élite y sub-23, en lo que es ya una de las citas deportivas más tradicionales y esperadas del calendario ciclista en Cantabria.

La prueba dará comienzo a las 10.00 horas y contará con un recorrido aproximado de 128 kilómetros, con salida en el Polígono de Guarnizo y llegada en el Ayuntamiento de Astillero tras un circuito que recorrerá diferentes localidades del entorno del municipio.

El evento corresponde a la modalidad de carretera y será puntuable para el ranking de la Real Federación Española de Ciclismo, lo que garantiza la participación de corredores y equipos de alto nivel. Ya el año pasado la cifra rozó los 200 deportistas.

UNA EDICIÓN MARCADA POR EL RECUERDO A FEDERICO COBO

La edición de este año tendrá además un significado especial para el ciclismo local, ya que será la primera que se celebre tras el fallecimiento de Federico Cobo, histórico presidente del club organizador y una figura muy vinculada al deporte y a la vida social del municipio.

Desde el Ayuntamiento han querido destacar la importancia de su trabajo durante décadas para consolidar esta prueba y mantener vivo el ciclismo en Astillero.

Durante la presentación del evento han participado miembros del Club Ciclista Federico Cobo, entre ellos su hijo Federico, junto al concejal de Deportes, Alejandro Hoz.

UNA CITA HISTÓRICA DENTRO DE LAS FIESTAS DE SAN JOSÉ

El Gran Premio San José forma parte desde hace décadas de la programación de las fiestas patronales del municipio y se ha consolidado como una de las pruebas ciclistas más longevas del norte de España.

Cada año reúne a numerosos aficionados que siguen la carrera a lo largo del recorrido y en la línea de meta situada en Astillero.

El Ayuntamiento ha destacado la importancia de este evento tanto desde el punto de vista deportivo como social, ya que contribuye a dinamizar el municipio y a reforzar el carácter participativo de las Fiestas de San José.

La organización espera contar nuevamente con una amplia participación de corredores y aficionados en una jornada que volverá a convertir Astillero en uno de los puntos de referencia del ciclismo nacional.