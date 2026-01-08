La gripe remite en Cantabria tras alcanzar su pico a principios de diciembre

Archivo - Una enfermera vacuna de la gripe a una mujer durante el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe en Cantabria.- Archivo - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La gripe está remitiendo en Cantabria de manera "clara", con 49 casos por cada 100.000 habitantes, en un año "raro" en cuanto al comportamiento del virus, cuya onda apareció "muy pronto" y alcanzó su nivel máximo a principios de diciembre, cuando se alcanzaron los 243 casos por cada 100.000 habitantes.

Cantabria llegó a tener 1.400 casos de gripe en ese momento. Sin embargo, durante las dos semanas siguientes la incidencia empezó a bajar hasta que en la última semana de diciembre y durante la semana pasada especialmente se registró un descenso "importante", situándose en unos niveles "similares" a los de finales de octubre.

Así lo ha informado este jueves el jefe de servicio de Salud Pública, Luis Viloria, en declaraciones a Europa Press, en las que ha señalado que el porcentaje de personas que se ha vacunado contra la gripe esta campaña, que finaliza en marzo, va "en línea" con el año pasado.

Viloria ha explicado que este año apareció una variante nueva de la gripe, la K, frente a la que la vacuna ha dado una inmunidad "solo parcial". En este punto, ha señalado que aunque las vacunas "no son eficaces en el caso de la gripe al cien por cien", sí "evitan las formas más graves".

Así, ha defendido que la vacunación es una herramienta "útil" y ha manifestado que gracias a la "presión vacunal" de los últimos ejercicios se han evitado ondas epidémicas "tan enormes" como las que había hace diez o quince años.