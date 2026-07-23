El Grupo ONCE cierra 2025 con 80.000 profesionales, 828 en Cantabria, y se sitúa como el tercer mayor empleador del país

El delegado de la ONCE en Cantabria, Óscar Pérez, y el presidente del Consejo Territorial, Sergio Olavarría, presentan en rueda de prensa los datos del Grupo Social ONCE 2025. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE cerró el ejercicio 2025 alcanzando los 80.000 profesionales en plantilla, 828 en Cantabria, lo que le sitúa como el tercer máximo empleador en España; en un año en el que se destinaron 262,6 millones de euros directos a inversión social, casi 2 en la región; y las ventas de loterías mejoraron un 3,4 por ciento.

Así lo han informado este jueves en rueda de prensa el delegado de la ONCE en Cantabria, Óscar Pérez; y el presidente del Consejo Territorial, Sergio Olavarría, que han presentado en primicia el Informe 2025, acompañados de la directora de Inserta Empleo en la región, Beatriz Avila; y el gerente autonómico de Ilunion, Juan Pablo González.

"Hemos alcanzado un hito que nadie podía imaginar hace apenas unos años: 80.000 personas trabajando en igualdad, en equidad, con inclusión y con diversidad, con un puesto de trabajo digno, sostenible y bien valorado", han destacado Pérez y Olavarría.

Según han detallado, durante el pasado ejercicio el Grupo incluyó en el mercado laboral a 47.000 personas con discapacidad (59% de la plantilla) y 33.000 sin discapacidad, y 36.000 mujeres (el 45% del total).

Además, sumó 2.642 nuevos puestos de trabajo netos, con un ritmo de crecimiento del empleo de un 3,4%, por encima de la media estatal, que fue del 2,7% (fuente INE). En Cantabria se crearon 59 empleos y se convirtieron en indefinidos 17 contratos de vendedores de la Organización.

En paralelo, los ingresos situaron en un nuevo récord en las tres áreas del Grupo: ONCE incrementó un 3,4% las ventas de sus loterías, hasta los 2.927 millones de euros; Ilunion creció en facturación un 9,6%, hasta los 1.443 millones de euros; y la Fundación ONCE logró captar hasta 154,5 millones de euros de fondos, que repartió íntegramente en proyectos del sector de la discapacidad.

Además, toda la labor del Grupo en sensibilización, formación e impulso al empleo -liderada por Inserta Empleo- logró generar 13.204 empleos, exclusivamente ocupados por personas con discapacidad en terceras empresas.

INVERSIÓN SOCIAL

Otro dato destacable del informe es haber dedicado a inversión social directa en personas con discapacidad un total de 262,6 millones de euros, que impulsan la educación, la accesibilidad, el empleo y la inclusión real en todos los ámbitos de la vida. En Cantabria la inversión social de la ONCE ha alcanzado casi los 2 millones.

Así, con dicha inversión se dio cobertura a 72.443 personas ciegas afiliadas a la ONCE y se recibió a 3.131 personas que perdieron la visión, 38 en Cantabria. También se dio apoyo a 7.250 estudiantes con discapacidad visual desde 0 años a la universidad, 68 en Cantabria; se ofreció mediación para personas con sordoceguera, se entregaron 108 nuevos perros guía entregados (ya hay 17 en Cantabria); y se impulsó la nueva Fundación ONCE Baja Visión.

Asimismo, se atendió a 186 personas extranjeras adultas residentes en España con graves problemas de visión y 721 niños extranjeros con esas mismas condiciones de más de 70 nacionalidades distintas, varios en Cantabria.

Así, por cada 100 euros ingresados por la venta de loterías, 56,8 volvieron a los ciudadanos en forma de premios (1.661,5 millones de euros, la mayor cantidad nunca antes repartida); y 22,3 se destinan a salarios de los más de 21.300 vendedores, de los que 16 se sumaron a la plantilla en Cantabria). De esta forma, 8,9 euros de cada 100 van directos a inversión en personas con discapacidad.

Por otro lado, en 2025 se realizó la auditoría externa global y, por sexta vez consecutiva, se renovaron ambas certificaciones de juego responsable (EL y WLA), con resultado de cumplimiento de estándares de un 99,8%, la mayor puntuación conseguida hasta la fecha.

En cuanto a la Fundación ONCE, en 2025 logró récord de ingresos procedentes de la propia ONCE y de la gestión de fondos comunitarios, para poder destinar 154,5 millones de euros a 2.234 proyectos de formación, empleo y accesibilidad de cerca de 1.000 asociaciones de personas con discapacidad en todos los puntos de España. En Cantabria se colaboró con 18 organizaciones.

El 67,7% de la cuantía se destinó a empleo y formación para el empleo, y el 32,3% restante a acciones vinculadas con la accesibilidad universal.

Entre otras cuestiones, se impulsaron 1.315 becas a estudiantes con discapacidad y se gestionaron otras 1.113 del Programa Reina Letizia para la Inclusión. Además, el programa Mujeres en Modo ON-VG dirigido a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género suma más de 3.600 mujeres atendidas desde 2022, se han firmado 45 convenios en materia de accesibilidad universal e impulsado 188 acciones de emprendimiento para personas con discapacidad.

ILUNION, LÍDER EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOSTENIBLE

Por su parte, Ilunion cumple once años como líder en economía social, con una inversión superior a 100 millones de euros en crecimiento y una cifra de negocio que se elevó en 2025 hasta 1.443,5 millones de euros en 2025, 8,9 millones en Cantabria, con un 38,1% de personas con discapacidad en plantilla, además de muchas otras en riesgo de exclusión social.

El grupo empresarial cuenta con 549 centros de trabajo repartidos por toda España, siete en Cantabria, de los cuales el 43,5% son Centros Especiales de Empleo, esto significa que su plantilla supera el 70% de personas con discapacidad, en sectores tan variados como una lavandería industrial, un Contact Center o un hotel y destacada presencia en la conocida como 'España vaciada'.

El crecimiento sostenido destaca en el área hotelera, con incorporación de nuevos establecimientos y también en la proyección internacional, consolidando presencia en Colombia con dos plantas de Ilunion TextilCare -lavanderías especializadas- en Medellín y Bogotá, con empleo para más de 300 personas, y presencia desde 2025 en Portugal con un Contac Center y planes de crecimiento en ambos países.

Por último, toda esta acción va acompañada de un impulso a la formación continua, la inversión en tecnología y las tecnologías accesibles, para demostrar que "cualquier innovación debe tener en cuenta a todas las personas".

En concreto, en formación se dedicaron 628.000 entre todos los trabajadores del Grupo Social ONCE en 2025, la mayor cifra nunca antes lograda.

Y en cuestión de tecnología, se ha incidido en la puesta en marcha de aplicaciones que demuestran que la accesibilidad es "posible y recomendable porque favorece a toda la población", también en el caso de la inteligencia artificial. "La tecnología, si quiere ser útil, debe ser inclusiva o no será nada", han concluido Pérez y Olavarría.

GAFAS PARA EL ECLIPSE

Por otra parte, han anunciado que el Grupo va a lanzar una campaña de sensibilización, junto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en la que, a partir del 3 de agosto, los vendedores de la ONCE repartirán más de 2 millones de gafas para el eclipse del día 12 y "que en el futuro nadie tenga que venir a esta casa por haber perdido parte de su visión mirando a ese sol".