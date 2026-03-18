El grupo de trabajo de Solvay mantiene la primera reunión para culminar la transición energética de la empresa

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, participa en el grupo de trabajo con representantes del Ministerio y Solvay - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Ministerio de Industria, del Gobierno de Cantabria y de Solvay mantuvieron este martes en Madrid la primera reunión dirigida a culminar la transición energética de la empresa que comenzó hace un año.

El objetivo es que Solvay disponga de los mecanismos de compensación suficientes para hacer rentable y productivo su proceso de transición energética, garantizando la competitividad de la empresa, ha señalado el Gobierno regional.

En la reunión, celebrada por la tarde en el Ministerio, participaron el consejero de Industria, Eduardo Arasti; el director de Solvay, Pablo Alonso, y el directivo Fernando Cohnen; el secretario de Estado de Industria, Jordi García; el comisionado especial para la Reindustrialización, Jaime Peris, y el subdirector general para el Impulso de Proyectos Industriales, Justo Jorge Pagán y sus equipos.

En este grupo de trabajo se integrarán otros ministerios, como el de Transición Ecológica, según ha informado el Gobierno de Cantabria.

SIN LA PLANTA DE BIOMASA, SOLVAY "NO PUEDE COMPETIR"

Arasti ha defendido que el plan industrial es "muy claro" y pasa por dotar a Solvay de la planta de biomasa proyectada, "sin la cual la empresa no puede competir en los mercados internacionales".

Será "la mayor planta de cogeneración de biomasa de España con una inversión de 150 millones y una inversión adicional de 100 millones, más un proyecto de captura de dióxido de carbono".

"Solvay tiene que competir en un mercado global con países como China, Turquía y Estados Unidos que no tienen que realizar ninguna transición energética ni pagar por el dióxido de carbono que emiten a la atmósfera, y, además, los precios de la energía en esos países son sustancialmente menores", ha indicado el consejero.

La planta de Torrelavega, una de las siete fábricas de carbonato sódico de Solvay en todo el mundo, es un proveedor para industrias esenciales, ya que suministra carbonato sódico para la fabricación de vidrio, paneles solares, carbonato de litio utilizado en baterías de vehículos eléctricos y detergentes, así como bicarbonato empleado en una amplia gama de aplicaciones, como alimentos, piensos, cosméticos, productos farmacéuticos y control de la contaminación atmosférica.

Da empleo directo e indirecto a más de 700 personas y representa alrededor del 2,5% del PIB de la región de Cantabria.

En febrero, la empresa anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de hasta 77 trabajadores en la planta de Barreda, que está en periodo de negociación.