La Guardia Civil detiene a una mujer de Vallecas por sacar dinero y comprar con una tarjeta robada en Camargo

La Guardia Civil de Cantabria detiene a la mujer en Vallecas - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria, dentro de la operación 'CAPAC', ha detenido a una mujer, de 29 años y con domicilio en Vallecas-Madrid, como presunta autora de delitos de hurto, estafa y contra la intimidad, ya que habría obtenido más de 1.000 euros en dinero mediante extracciones bancarias y compras en un estanco de Santander con una tarjeta robada en Camargo.

Además, la Benemérita instruyó diligencias a la implicada ya que estaba siendo buscada por otros robos por parte de efectivos de la Guardia Civil de Torrelodones y de la Policía Nacional de Ávila y Alcorcón.

Según ha informado el Cuerpo, en enero de este año se hurtó un bolso del interior de un vehículo que se encontraba en un aparcamiento de un supermercado de Camargo, que entre otros, contenía un teléfono móvil y una tarjeta bancaria.

En el mismo día, en Santander, se hizo uso de la tarjeta bancaria de la víctima, con dos extracciones de dinero y posterior compra en un comercio próximo.

De la investigación de estos hechos se hizo cargo el Equipo ROCA de la capital cántabra, que pudo determinar que con el teléfono móvil de la víctima accedieron a su banca online, mediante la cual se hicieron con la clave de la tarjeta.

También averiguó el vehículo utilizado por la persona autora, el cual fue alquilado con documentación falsa para "dificultar la acción de las fuerzas de seguridad", ha subrayado la Guardia Civil.

Además, se descubrió que la persona que alquiló el coche y que sacó el dinero era una mujer, la que fue identificada y que podía residir en Vallecas-Madrid.

Los agentes del Equipo ROCA se desplazaron este mes a Madrid, donde organizaron un operativo en el entorno de un domicilio en el que sospechaba que se podía encontrar la detenida.

La misma fue localizada la semana pasada, en el momento en el que se iba a subir de manera apresurada en un vehículo de transporte privado que la estaba esperando, procediendo en ese momento a su detención, ha relatado la Benemérita.

Además, la mujer, cuando fue sorprendida por los guardias civiles, escondía en un bolsillo interior de un bolso, envuelto en papel, unos 1.500 euros que presumiblemente transportaba para entregárselo a otra persona.

Asimismo, en el paquete figuraban anotaciones que pudieran estar relacionadas con el reparto del dinero. Fue intervenido y puesto a disposición judicial.

Desde la Guardia Civil se quiere alertar, sobre todo a las personas mayores, que cuando realicen compras en establecimientos comerciales, en los aparcamientos de los mismos, no deben dejar bolsos o pertenecías de valor en el interior del vehículo, ya que pueden aprovechar, mientras se introducen en el maletero las compras, para sustraer al descuido dichas pertenecías.

Igualmente deben desconfiar, si mientras están guardando la compra, alguna persona se les acerca a realizar alguna pregunta, ya puede ser para distraer y así, algún cómplice, sustraer efectos del interior del automóvil.