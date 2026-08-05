La Guardia Civil inspecciona el uso seguro de pirotecnia en eventos y fiestas durante el verano en Cantabria

Un agente de la Guardia Civil inspecciona la pirotecnia antes de los fuegos artificiales de Santander, Cantabria. - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil están realizando inspecciones en los eventos que hacen uso de pirotecnia, buscando que el uso de dichos artificios no ponga en riesgo la seguridad ciudadana.

En un comunicado, el Cuerpo ha señalado que cada vez se hace más uso de artículos pirotécnicos en eventos como conciertos u orquestas, además de los tradicionales fuegos artificiales que se disparan en fiestas patronales.

Recientemente se han inspeccionado tanto los fuegos artificiales lanzados en Santander, durante la Semana Grande, como el uso de pirotecnia en algunos de los conciertos de la Campa de la Magdalena.

Así, la Guardia Civil ha explicado que, pese a que en eventos como conciertos u orquestas, la cantidad de artificio que se utiliza no necesita un informe previo, si precisa que su manipulación o montaje sobre escenarios o soportes, sea realizada exclusivamente por expertos vinculados a un taller pirotécnico.

Por este motivo los agentes están verificando que dicha manipulación se realice por expertos y que el uso de la pirotecnia lo realicen conforme a las normas de su uso y sin exceder las cantidades permitidas.

En este sentido, ha informado de que también se comprueba que no se usen artificios de más tamaño que el autorizado y que las distancias de seguridad programadas sean las correctas para la pirotecnia que se va a utilizar.

Además, se realizan comprobaciones de documentos acreditativos de expertos de la pirotecnia, o que la seguridad privada que custodia lo artículos ostente la especialidad de explosivos.

Por otra parte, la Benemérita ha señalado que también se inspeccionan los vehículos que trasladan esta materia, puesto que estos han de garantizar la seguridad en caso de accidentes.

Finalmente, ha detallado que cuando se utilicen más de 50 kilogramos, la entidad organizadora tiene que contar con un Plan de Seguridad y, en caso de superar los 100, contarán con un Plan de Seguridad y Emergencias.