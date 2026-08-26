La Guardia Civil reforzará la seguridad en Los Corrales de Buelna durante las Guerras Cántabras

Junta Local de Seguridad de Los Corrales de Buelna. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LOS CORRALES DE BUELNA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria, a través de la Guardia Civil, reforzará la seguridad de Los Corrales de Buelna durante la celebración de la fiesta de las Guerras Cántabras, que se celebrará entre el viernes, 28 de agosto, y el domingo 6 de septiembre.

En un comunicado, la Delegación ha destacado que esta fiesta se centra en la recreación histórica de las guerras entre astures, cántabros y el Imperio romano ocurridas entre los años 29 y 19 antes de Cristo.

"Se trata de una celebración que reúne a miles de personas y, por ello, exige llevar a cabo una serie de medidas preventivas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por tanto, el plan de seguridad contempla el refuerzo del número de agentes de la Guardia Civil, con efectivos de Seguridad Ciudadana y miembros de la Guardia Civil de Tráfico.

Igualmente, para estas fiestas, se reforzarán los dispositivos de la Policía Local y la Agrupación de Protección Civil contará con un importante apoyo de efectivos de otras agrupaciones.

Tanto el delegado del Gobierno, Pedro Casares, como el alcalde de Los Corrales de Buelna, Julio Arranz, han destacado tras la Junta Local de Seguridad la colaboración y coordinación permanente de la Guardia Civil y la Policía Local en el municipio.

Precisamente, en la Junta también se han analizado los datos de seguridad, los cuales han demostrado que Corrales sigue siendo "uno de los municipios más seguros de Cantabria", con una tasa de criminalidad de 30,1 delitos por cada 1.000 habitantes, 13 puntos por debajo de la tasa regional y 20 inferior a la nacional.

En la reunión también se han abordado asuntos relacionados con la violencia de género y la coordinación institucional necesaria para trabajar ante este grave problema social. En este sentido, tanto la Delegación como el Ayuntamiento se han emplazado a reforzar más la colaboración en esta materia.