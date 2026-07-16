La Guardia Civil rescata a un perro a punto de morir ahogado en un canal de la Penilla

Fotografía del lugar del rescate y en el recuadro el perro tras ser extraído del agua - GUARDIA CIVIL

Se había escapado y el dueño lo estaba buscando SANTANDER 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado el miércoles por la tarde a un perro que estaba a punto de morir ahogado tras caer a un canal en la Penilla de Cayón.

El can, un grifón de unos tres años, se había caído tras escaparse de su dueño. El perro fue localizado por los agentes entre la maleza del canal, del que no podía salir por sus medios. Solo asomaba la cabeza y no tenía fuerzas.

Poco antes de las 18.00 horas, gracias a la colaboración ciudadana, la Guardia Civil fue avisada de que un perro estaba a punto de ahogarse en el canal, por lo que los agentes se desplazaron al lugar y localizaron al animal. Con unas vallas, montaron una escalera improvisada para que pudiera salir, aunque el can no subía.

Ante este hecho, un agente, tumbado en la orilla, consiguió empujar al perro hasta que comenzó a subir por las vallas. Entonces, otro guardia pudo agarrarle y sacarle del canal.

Poco después, además de acudir una dotación de bomberos que también había sido avisada y cuya intervención no fue necesaria, llegó al lugar un familiar del dueño del perro. Ambos lo estaban buscando desde hacía unos 20 minutos, tras haberse escapado de un parque canino próximo a esa zona.

Aunque el animal no tenía lesiones a simple vista, estaba tiritando. Posteriormente el dueño informó a la patrulla que no había sido necesario llevarle al veterinario.