Guarnizo celebra las Fiestas del Pilar con gastronomía, motor actividades familiares y actos en honor a la Virgen

ASTILLERO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Guarnizo, en Astillero, abre su calendario festivo de octubre con una propuesta renovada que combina deporte del motor, gastronomía popular, actividades familiares y los actos en honor a la Virgen del Pilar. Las celebraciones se desarrollarán del 4 al 12 de octubre, con una última cita cultural el viernes 17.

El arranque será el sábado 4 con el XXXVI Slalom Automovilístico por la tarde. El fútbol también tendrá su espacio con el Cultural de Guarnizo frente al C. D. Revilla, Tercera Federación.

El domingo 5 toma protagonismo la cocina de cuadrillas con el concurso de guiso de patatas con carne, además de bingo, apertura de ferias y romería con el Grupo Alhambra por la tarde. Por la mañana se celebrará el XXII Motocross El Pilar - Memorial Manuel Lastra Viñuela en el circuito del polígono.

Entre semana, habrá reparto de banderas lunes y martes, la V Bandera Interescolar de Remo el miércoles y el Día del Mayor el jueves 9 con programa de radio, espectáculo de Kini Kinientos, elección de Rey y Reina Eméritos, chocolatada y baile con Dúo Tamán.

El viernes 10 se inaugura la exposición de arte del Aula de Cultura, se celebra el desfile de gigantes y cabezudos, y el AMPA del Ramón y Cajal será el encargado del pregón antes de la romería y verbena con Orquesta Malassia y la macrodiscoteca de DJ Mario.

La jornada más solidaria será el sábado 11 con la marcha contra el cáncer, dorsal solidario a cinco euros, junto al torneo infantil de ajedrez, talleres y juegos del AMPA, exhibición del Club de Patinaje, parque de hinchables, partidos del Cultural, reparto de salchichas para niños y doble pase de Titanium Show antes de la macro con Zalo DJ.

El domingo 12 es el día grande, con pasacalles con la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves, homenaje a la Bandera de España y a la Guardia Civil, misa solemne y procesión de la Virgen del Pilar. Al mediodía, sesión vermú con Gen X y degustación de tortillas con sorteos. Por la tarde, la despedida musical correrá a cargo del Grupo Salados y habrá chorizada popular.

Como epílogo, el viernes 17 se ofrecerá el cuentacuentos 'Cuentos para reír, jugar y cantar', con Anselmo Herrero, en el Aula de Cultura de Guarnizo.

El concejal de Astillero y alcalde pedáneo de Guarnizo, Alejandro Hoz, ha destacado que las Fiestas del Pilar "son el reflejo de la identidad de Guarnizo: tradición, deporte, cultura y convivencia. Hemos preparado un programa para todas las edades, desde la marcha solidaria y los actos en honor a la Virgen del Pilar, para que vecinos y visitantes disfruten juntos de unos días irrepetibles", ha dicho.

El edil ha invitado a acudir a Guarnizo y compartir con los vecinos las Fiestas del Pilar.