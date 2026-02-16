Guía Repsol reconoce con 2 Soles a 'La Bicicleta' y Cantabria suma 13 restaurantes galardonados

La Bicicleta recibe 2 Soles de la Guía Repsol - IVAN KLEM

SANTANDER, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guía Repsol ha reconocido con 2 Soles al restaurante cántabro 'La Bicicleta' de Hoznayo, en el municipio de Entrambasaguas, establecimiento que según la guía turística y gastronómica "se mueve entre lo actual y lo atemporal para desmenuzar las raíces".

Con esta distinción, la comunidad autónoma suma un total de 13 establecimientos galardonados: ocho con Un Sol (Cañadío, en Santander; El Serbal, en Santander; Emma, en Suances; La Cartería, en Cartes; Pico Velasco, en Voto; Ronquillo, en Ramales de la Victoria; El Remedio en Ruiloba, La Bombi en Santander); cuatro con Dos Soles (El Nuevo Molino, en Puente Arce; Solana, en La Bien Aparecida; la Casona del Judío, en Santander; y La Bicicleta) y uno con Tres Soles (El Cenador de Amós, en Villaverde de Pontones).

El reconocimiento a 'La Bicicleta' ha tenido lugar durante la Gala de los Soles Guía Repsol, que se ha celebrado este lunes en Tarragona con los chefs más destacados del país y los 83 nuevos Soles, distribuidos por toda España y Andorra también, que entra en Guía Repsol este 2026 con Un Sol para 'Ibaya'.

En la edición 2026 del certamen, "la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes. Hay propuestas también rupturistas, que conviven con otras más evocadoras y la conciliación se extiende en el sector", ha explicado la director ade Guía Repsol, María Ritter.

Entre los 83 nuevos Soles concedidos este año, destacan 3 restaurantes con Tres Soles, la máxima calificación: 'A Tafona' (Santiago de Compostela), 'Ramón Freixa Atelier' (Madrid) y 'Voro' (Mallorca), que evidencian la heterogeneidad de la gastronomía de un país en el que "es posible probar cocinas muy diversas que defienden los fundamentos del lugar en el que están enclavadas, pero comparten una cultura común como nexo de unión".

En concreto, se ha otorgado la máxima distinción a la cocina comprometida con el territorio y las productoras de Lucía Freitas del restaurante gallego; la oda al placer de Ramón Freixa en el establecimiento madrileño, y la fusión mallorquina y andaluza de Álvaro Salazar en el local balear

En cuanto a los once restaurantes que se estrenan con Dos Soles Guía Repsol, y además de a 'La Bicicleta', Guía Repsol ha reconocido "el diálogo entre vino y cocina" de 'Barahonda', ubicado en una bodega centenaria en Yecla (Murcia); 'Bascoat' (Madrid), donde sobresale una cocina vasca actualizada; 'Callizo', que apuesta por la cocina de monte del Alto Aragón en Aínsa (Huesca); o 'Dos Palillos' (Barcelona), en el que "el Mediterráneo y Asia se hermanan con éxito".

También ha sido distinguido el restaurante 'Dromo' (Badajoz), una "mezcla de memoria familiar con vanguardia para ensalzar sabores populares"; 'Fierro' (Valencia), que "transita entre la costa y la huerta del entorno y Argentina"; 'Mesón Sabor Andaluz', que "eleva el producto humilde con una cocina emocional y familiar" en Alcalá del Valle, en la Sierra de Cádiz; 'San Hô', en Tenerife, que constituye "un viaje culinario mestizo con parada en las siete islas" del archipiélago; 'Smoked Room' (Madrid), donde las brasas y la temporada son protagonistas en esta "barra omakase", y 'Vandelvira' (Jaén), donde los vegetales son "los reyes de un menú pegado a la tierra".

La guía destaca que los jóvenes cocineros son "multitud" entre los 69 restaurantes con Un Sol Guía Repsol 2026. Partidarios de menús más cortos y asequibles, responden a las demandas de un comensal que busca "frescura y cambios frecuentes para seguir la temporada al detalle".

Y en cerca de una veintena de restaurantes es posible comer muy bien por en torno a 50 euros, como en 'Trèsde' (Madrid), 'Moral' (Santa Cruz de Tenerife) o 'Farigola&Menta' (Valencia).

"En las cartas hay un regreso a los procesos artesanales de antes, como la elaboración de embutidos propios, que no para de contagiarse, así como el predominio de las verduras trabajadas como plato principal, que se han convertido en protagonistas. En cuanto a técnicas, las brasas están imparables tras dar el salto de los asadores tradicionales a las cocinas urbanitas", destaca Guía Repsol.

Con las nuevas incorporaciones de la presente edición, un total de 808 restaurantes forman el universo de Soles Guía Repsol: 46 Tres Soles, 173 Dos Soles y 589 Un Sol, además de 1.605 Restaurantes Guía Repsol (hasta ahora denominados Recomendados), con 242 novedades.

Cataluña (122), Madrid (98), Andalucía (77), País Vasco (75), Comunidad Valenciana (68) y Castilla y León (54) son las regiones con más soles.

En la app de Guía Repsol se pueden consultar todos los de 2026. Además, este año ha abierto 'El Puesto Guía Repsol' en el madrileño mercado de Vallehermoso, donde los restaurantes con Soles y Soletes acercan su cocina al público.

Y también ha puesto en marcha la plataforma profesional 'Hacemos Cocina', con el objetivo de acompañar a los restaurantes en su evolución.