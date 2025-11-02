La guitarra flamenca de Vicente Amigo sonará el viernes 7 en el Palacio de Festivales en su gira 'Andenes del tiempo'

SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista flamenco Vicente Amigo llegará el viernes 7 de noviembre al Palacio de Festivales de Cantabria con su nueva gira 'Andenes del tiempo', en la que combina su legado musical y las nuevas composiciones de su último disco.

La cita tendrá lugar en la sala Argenta, a las 19.30 horas, con una duración de 75 minutos sin descanso.

Con un estilo inconfundible y una trayectoria repleta de premios, el artista cordobés ha conquistado escenarios icónicos como el Carnegie Hall de Nueva York, Londres, París, Tokio y Berlín.

Además, el sábado 8, a las 19.30 y las 22.00 horas, la sala Talleres acogerá 'Tablao Las Carboneras', que ubicado en la zona más castiza de Madrid en los bajos del antiguo Palacio del Conde de Miranda en el Madrid de los Austrias, se desplaza al Palacio para mostrar su esencia de la mano de José Manuel Martínez 'El Peli' (guitarrista), Teresa Hernández (cantaora), José Luis Hernández (cantaor), Paula Salazar, Lucía Álvarez 'La Piñona' y Jose Manuel Ramos Cacao 'El Oruco' (bailarines).

Las entradas de venta anticipada para estas sesiones están agotadas desde hace semanas. Sin embargo, a las 11.00 horas del mismo día de la actuación, se pondrá a la venta en taquilla y en la página web el 10 por ciento del aforo en cumplimiento de la Ley de Espectáculos de Cantabria.