Guriezo suspende la feria de ganado ovino y caprino prevista para el sábado por la Dermatosis Nodular

SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guriezo ha suspendido la feria de ganado ovino y caprino prevista para el próximo sábado 18 ante el riesgo de contagio de dermatosis nodular, una decisión que ha adoptado en base a criterios de "prevención sanitaria, bienestar animal y responsabilidad institucional".

Así lo ha dado a conocer el alcalde, el regionalista Ángel Llano, quien ha explicado que la medida responde a la advertencia trasladada por la Consejería y la Dirección General de Ganadería ante el "riesgo real" que supone esta enfermedad, considerada grave y que ha obligado ya a declarar cuarentenas en varias cabañas de Cantabria.

Según ha explicado, la feria programada para el sábado implicaba la entrada y el tránsito por Guriezo de animales, vehículos y personas procedentes de diversas localidades, con el consiguiente riesgo de propagación de la dermatosis nodular en el municipio.

Además de prevenir posibles contagios, la suspensión pretende proteger al ganado vacuno monchino, una raza en peligro de extinción y con una cabaña que apenas alcanza los 1.500 ejemplares, radicados en su mayoría en Guriezo. "Proteger este patrimonio genético y económico es una prioridad irrenunciable", ha señalado el alcalde.

Llano ha destacado también las "consecuencias devastadoras" de un posible positivo de dermatosis nodular para los ganaderos afectados, ya que obliga al vaciado obligatorio de la cabaña afectada y a aplicar restricciones sanitarias en un radio de hasta 50 kilómetros, con las consiguientes pérdidas económicas y productivas y un "alto impacto sobre el conjunto del sector ganadero".

Por ello, en un "ejercicio de responsabilidad", ha decidido actuar "con prudencia, anticipación y transparencia" para evitar que un único día de feria "pueda poner en peligro la estabilidad sanitaria de Guriezo y el trabajo de los ganaderos".

"Somos conscientes de que suspender la feria puede generar incertidumbre e inquietud, pero no podemos mirar hacia otro lado cuando los organismos competentes nos advierten de los riesgos de la situación actual", ha precisado el regidor, al tiempo que ha subrayado que la prioridad del Ayuntamiento es "garantizar la salud del ganado local, proteger los intereses del sector y evitar cualquier negligencia que pueda comprometer al municipio".

Por todo ello, ha pedido la "comprensión y colaboración" de ganaderos y vecinos para mantener "un compromiso absoluto con la prevención, la bioseguridad y la defensa del patrimonio rural".