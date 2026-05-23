El helicóptero rescata a una perra enriscada en una canal de Picos de Europa - 112

SANTANDER 23 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado en la tarde de este sábado a una perra enriscada en la Canal del Vidrio, en Picos de Europa, después de haberse escapado.

El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó hasta el lugar a la aeronave, cuyo rescatador accedió a la zona en una intervención complicada, según ha detallado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.

Finalmente, logró recoger al can, que fue trasladado al parque de bomberos de Tama.