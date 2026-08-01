El helicóptero rescata a una senderista herida tras caer en Picos de Europa - 112 CANTABRIA

SANTANDER 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado este sábado a una senderista cántabra, de 43 años, herida en la cadera y la muñeca tras caer mientras realizaba una ruta en Espinama (Camaleño), en el Parque Nacional de Picos de Europa.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha recibido el aviso en torno a las 13.20 horas y ha activado el operativo de rescate para asistir a la víctima, quien se encontraba junto a otros dos senderistas, también cántabros.

Según ha informado el 112 Cantabria en su perfil de la red social X, el lugar del accidente ha sido el Alto del Mortajal, en la frontera con Castilla y León, hasta donde se ha desplazado la aeronave, de la que ha descendido el equipo de rescate.

El médico, con ayuda del rescatador, se ha encargado de estabilizar y movilizar a la herida, que después ha sido transportada hasta el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, donde le esperaba una ambulancia con soporte vital básico del 061 Cantabria, que le ha trasladado hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser atendida de sus lesiones.