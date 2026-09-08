El helicóptero traslada de Celis a Santander a un paciente con afección cardiaca

Personal del 061 particpa en un traslado sanitario urgente en helicóptero, de un paciente con problemas cardiacos - 112

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Gobierno de Cantabria y el 061 han participado este martes en un traslado sanitario aéreo urgente, de Celis, en Rionansa, a Santander, de un paciente con afección cardiaca.

El equipo de la aeronave y personal de SVA (Soporte Vital Avanzado) del 061 han volado hasta el punto donde se encontraba el afectado para proceder a su evacuación, de manera rápida y bajo supervisión facultativa, informa el 112 en su cuenta de la red social X.