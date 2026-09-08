El helicóptero traslada de Celis a Santander a un paciente con afección cardiaca

Personal del 061 particpa en un traslado sanitario urgente en helicóptero, de un paciente con problemas cardiacos
Personal del 061 particpa en un traslado sanitario urgente en helicóptero, de un paciente con problemas cardiacos - 112
Europa Press Cantabria
Publicado: martes, 8 septiembre 2026 15:39
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SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Gobierno de Cantabria y el 061 han participado este martes en un traslado sanitario aéreo urgente, de Celis, en Rionansa, a Santander, de un paciente con afección cardiaca.

El equipo de la aeronave y personal de SVA (Soporte Vital Avanzado) del 061 han volado hasta el punto donde se encontraba el afectado para proceder a su evacuación, de manera rápida y bajo supervisión facultativa, informa el 112 en su cuenta de la red social X.

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