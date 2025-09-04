Herida de bala en la espalda una mujer en un domicilio del barrio Covadonga

SANTANDER, 4 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha encontrado a una mujer con un disparo en la espalda en su domicilio del barrio Covadonga, en Torrelavega. En estos momentos está ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Al parecer, se trata de un hijo que ha disparado a su madre, según ha informado a esta agencia el concejal de Policía de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega.

Por su parte, fuentes de la Policía Nacional, que no han confirmado que se trate de un caso de violencia doméstica, han indicado que sobre las 15.26 horas de este jueves los vecinos han alertado al 091 de que se podía estar produciendo una agresión en una vivienda del barrio Covadonga.

Al llegar al domicilio indicado, los agentes se han encontrado con la mujer, que presentaba una herida producida por arma de fuego en espalda, que estaba sola y que no ha querido contar qué le ha sucedido. Ha sido trasladada al Hospital Marqués de Valdecilla, donde permanece en la UCI.

En esta vivienda ya se produjo un tiroteo hace aproximadamente un año.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.