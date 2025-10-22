Herida una conductora que cuatriplicó la tasa de alcohol tras chocar contra otro vehículo en Santander

Denunciada la propietaria de un perro de raza peligrosa que iba sin bozal y mordió a un hombre

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una conductora de 56 años que cuatriplicó la tasa de alcohol permitida ha resultado herida tras chocar contra otro vehículo en Santander.

Los hechos sucedieron poco antes de las 20.00 horas de este martes en la Avenida Cardenal Herrera Oria, donde chocaron dos vehículos y resultó herida la conductora de uno de ellos.

La Policía realizó la prueba de la alcoholemia a los conductores implicados, resultando positiva la de la conductora herida, que fue trasladada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser asistida de sus lesiones y que será investigada por un delito contra la seguridad vial por conducit bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Su vehículo fue retirado por una grúa al depósito municipal de Ojaiz.

MORDEDURA DE PERRO DE RAZA PELIGROSA

Y durante el pasado lunes, un perro de raza peligrosa al que su propietaria llevaba sin bozal mordió a un hombre en la Bajada de Juan Blanco.

Tras estos hechos la mujer fue denunciada por llevar al animal sin bozal y causar éste lesiones a personas.

La mujer tampoco tenía licencia para tener perro de raza peligrosa y tenía al animal sin identificar y sin cartilla sanitaria. Además, se negó a facilitar la información que le precisaron los agentes.

Esa misma tarde, en la calle Río Pas también hubo una agresión entre dos hombres por un tema laboral. Ambos fueron citados a un juicio inmediato por delito leve.