Una herida eleve al colisionar dos turismos y un camión en la A-8 en Hazas de Cesto

Una herida leve en la colisión de dos coches y un camión en la A-8 en Hazas de Cesto - 112 CANTABRIA

SANTANDER 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida leve al colisionar dos turismos y un camión en la Autovía del Cantábrico A-8 a la altura de Hazas de Cesto, ha informado el 112.

El accidente se produjo el lunes en el kilómetro 184 y al lugar fueron movilizados Bomberos de Cantabria, efectivos del 061, agentes de la Guardia Civil y personal de Carreteras, informa el 112 en X.

Por otro lado, desde el Centro de Atención a Emergencias del Ejecutivo autonómico movilizaron a bomberos, Guardia Civil, Policía Local y a la empresa distribuidora de luz tras un aviso de olor a quemado en un cuarto de contadores de Potes. Los bomberos bajaron el automático afectado y revisaron la instalación.