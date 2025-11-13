Herida leve una conductora que no activó el freno de mano en un aparcamiento y chocó contra una valla

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una conductora de 39 años ha resultado herida leve este miércoles en Santander después de que no activar el freno de mano en un aparcamiento y chocar contra una valla.

Los hechos ocurrieron sobre las 17.45 horas en la calle Inés Diego del Noval, cuando un turismo que se encontraba en un estacionamiento, al no activar la conductora el freno de mano, se desplazó, con los ocupantes dentro, hasta colisionar contra una valla metálica municipal situada en la acera.

Como consecuencia se ocasionaron daños materiales y resultó herida leve la conductora, que fue auxiliada por la Policía de Santander y posteriormente atendida en el lugar por la dotación de una ambulancia del 061, aunque no fue necesario su traslado a centro sanitario.