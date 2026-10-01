Herida una mujer de 62 años en el choque de dos turismos en Santander

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SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 62 años ha resultado herida este miércoles en la colisión por alcance de dos turismos en la calle Repuente de Santander, ha informado la Policía Local en un comunicado.

El accidente tuvo lugar sobre las 15.00 horas y la herida, que es la conductora de uno de los dos vehículos implicados, fue auxiliada por los agentes y posteriormente trasladada al Hospital Valdecilla para ser asistida de sus lesiones.

Por otro lado, miembros de la Policía de Santander ha instruido diligencias judiciales, en calidad de investigado no detenido, contra el conductor de una furgoneta, un joven de 25 años, que circulaba sin carné.

El implicado fue interceptado sobre las 16.30 horas de este miércoles conduciendo por la calle Albericia sin haber obtenido nunca el permiso de circulación.