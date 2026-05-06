Herida en Santander una pasajera de 83 años tras colisionar el autobús en el que viajaba y un turismo

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander.- Archivo - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 6 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 83 años ha resultado herida este martes en Santander tras colisionar el autobús en el que viajaba y un turismo en la avenida de Valdecilla.

Los hechos sucedieron sobre las 12.00 horas y la pasajera herida fue trasladada por una ambulancia del 061 al Hospital Valdecilla para ser asistida de sus lesiones.

Por su parte, la Unidad de Atestados de la Policía Local de Santander instruyó el correspondiente informe técnico, ha informado en un comunicado.