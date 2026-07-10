Herida al ser agarrada del cuello y tirada al suelo por su pareja y su hijo menor

Archivo - Nueva Montaña en Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 39 años ha resultado herida este jueves por la tarde en Santander al ser agarrada del cuello y tirada al suelo por su pareja y su hijo menor, de 15 años.

La Policía Local detuvo, sobre las 19.25 horas, en la avenida de Nueva Montaña, al hombre, de 53 años, y el menor, de 15, como presuntos autores de un delito de violencia de género y otro delito de violencia doméstica, respectivamente.

Poco antes, ambos habían agarrado del cuello a la mujer y la habían tirado al suelo, para posteriormente introducirla de manera violenta en su vehículo.

La agredida fue trasladada por los agentes al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistida por personal facultativo.