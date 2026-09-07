Heridas seis personas, una menor de 17 años, en cinco accidentes de tráfico en Santander

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SANTANDER 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas en cinco accidentes de tráfico en Santander este fin de semana, entre ellas una menor de 17 años que fue atropellada por un turismo en un paso de peatones.

En el caso del atropello de la menor, el accidente tuvo lugar el pasado sábado, sobre las 20.55 horas en la calle Joaquín Rodrigo, y la joven tuvo que ser trasladada al Hospital Valdecilla para ser asistida.

Asimismo, el conductor y el ocupante de un turismo, ambos de 19 años, resultaron heridos este domingo, a las 00.10 horas en la calle de Los Castros, tras salirse de la vía y chocar contra una farola y una señal vertical.

También otro joven de 19 años resultó herido el pasado viernes, sobre las 13.20 horas en la Avenida de la Constitución, en la colisión del turismo que conducía con una motocicleta.

Los otros dos heridos son el conductor de un turismo de 29 años que se salió de la vía y colisionó contra un bordillo el pasado sábado a las 22.00 horas en el Paseo Pereda; y una conductora de 44 años de otro turismo que se salió de la vía este domingo, a las 14.15 horas en la calle Ricardo López Aranda, y chocó contra otro vehículo estacionado.

Todos ellos tuvieron que ser trasladados al Hospital Valdecilla para ser atendidos de sus lesiones, ha informado la Policía Local en un comunicado.