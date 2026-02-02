Heridas siete personas en tres accidentes de tráfico en Santander

Archivo - Intervenciones de la Policía Local de Santander.- Archivo - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Siete personas han resultado heridas este fin de semana en tres accidentes de tráfico que han tenido lugar en Santander, ha informado la Policía Local en un comunicado.

Se trata de un conductor y cuatro pasajeros de dos turismos que colisionaron el pasado sábado, sobre las 5.10 horas, en la calle Daoiz y Velarde, y que resultaron heridos leves.

El conductor tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Valdecilla mientras que los otros cuatro pasajeros acudieron por sus propios medios a un centro sanitario para ser asistidos de sus lesiones.

Por otro lado, una mujer de 53 años fue atropellada por un turismo el viernes, 30 de enero, a las 21.20 horas, dentro de un paso de peatones del Paseo Altamira.

La mujer fue atendida por la dotación de una ambulancia del 061, que la trasladó al Hospital de Valdecilla.

Finalmente, el pasado sábado, a las 19.30 horas en la calle Joaquín Rodrigo, un turismo colisionó contra otro que se encontraba estacionado y resultó herida la conductora del vehículo implicado, que tuvo también que ser trasladada al hospital.