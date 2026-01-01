Herido por arma blanca un joven de 21 años tras un altercado en la zona de ocio de Santander esta madrugada

Archivo - Coche de Policía Nacional en Santander - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTANDER, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años ha resultado herido en el abdomen, presumiblemente con arma blanca, esta madrugada en Santander. La agresión se ha producido sobre las 5.00 horas tras un altercado en la zona de ocio del centro de la ciudad.

El chico fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Valdecilla, donde ha sido intervenido quirúrgicamente y se encuentra estable, ha informado esta mañana la Policía Nacional, que desplegó varias dotaciones al lugar de los hechos e investiga lo ocurrido.

Además, durante la pasada Nochevieja y por la tarde también se han registrado "algunos altercados de pequeña entidad" en Santander y Torrelavega, que se han resuelto con la intervención policial.