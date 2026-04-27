Un herido en una colisión frontal de dos turismos en Ampuero - 112 CANTABRIA

SANTANDER 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido, en principio leve, en una colisión frontal entre dos turismos ocurrida este lunes en la carretera autonómica CA-258 a su paso por Ampuero.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112 de Cantabria, el herido en este accidente, que concretamente se ha producido en el kilómetro 0,9, ha sido trasladado por una ambulancia al Hospital de Laredo. Su estado parece no revestir gravedad, a la espera de las pruebas diagnósticas.

Los bomberos del Gobierno de Cantabria y el servicio de urgencias sanitarias extrajeron a la víctima del vehículo y fue atendido en el lugar, al que también se desplazó la Guardia Civil, Policía Local y el servicio de Mantenimiento de Carreteras.