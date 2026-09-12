Herido un conductor de 21 años tras una salida de vía en la CA-854 en Bielva

Salida de vía en la CA-854 en Bielva - 112 CANTABRIA

SANTANDER 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 21 años ha resultado herido a primera hora de este sábado tras sufrir una salida de vía en la CA-854 en Bielva (Herrerías). El joven, único ocupante del vehículo, ha sido trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El Centro de Atención a Emergencias 112 ha recibido la llamada de aviso por el sistema integrado del vehículo a las 6.24 horas de esta mañana.

Hasta la zona ha movilizado a los bomberos del Gobierno que han liberado al afectado.

También han intervenido agentes de la Guardia Civil, personal de mantenimiento de carreteras y sanitarios del 061 que han atendido al joven en el lugar y posteriormente lo han llevado a Valdecilla, ha informado el Servicio de Emergencias.