Herido un conductor de 72 años tras chocar con otro turismo en Santander

Archivo - Intervenciones de la Policía Local de Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 72 años ha resultado herido después de chocar contra otro turismo. El accidente ocurrió ayer, jueves, a las 12.30 horas, en la calle Segundo López Vélez de Santander, ha informado este viernes la Policía Local.

La víctima fue auxiliada, primero por agentes encargados del atestado y después por una ambulancia del 061, que se encargo también del traslado al Hospital Valdecilla.

Al margen de este siniestro, y del atropello que tuvo lugar frente al Ayuntamiento a las 13.20 horas, cuando un automovilista drogado se salió de la vía y arrolló a tres mujeres que estaban en la acera esperando a cruzar el paso de cebra, los efectivos han detectado consumo de drogas en otros dos conductores.

En uno de 78 años que iba al volante de un turismo y a las 18.10 horas, en un control en la Avenida Libertad, dio positivo en opiáceos; y en otro de 28 años que conducía un patinete y a las 18.35 horas, en la calle Los Escalantes, dio positivo en cocaína y THC.