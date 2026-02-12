Herido el conductor de un patinete eléctrico tras chocar contra un coche que se dio a la fuga

Archivo - Patinetes eléctricos - AYUNTAMIENTO ARRASATE - Archivo

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un patinete eléctrico resultó herido tras chocar anoche en el Paseo Altamira de Santander con un coche que se dio a la fuga.

El suceso se produjo poco antes de las 22.00 horas del miércoles y el herido, un hombre de 29 años, fue auxiliado por agentes de la Unidad de Atestados de la Policía de Santander y atendido por una ambulancia del 061.

Fue necesario trasladar al herido al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser asistido de sus lesiones, ha informado la Policía Local.

SE SALE DE LA VÍA, CHOCA CONTRA DOS COCHES Y DUPLICA LA TASA DE ALCOHOL

Además, anoche, sobre las 23.30 horas, una conductora de 33 años que duplicó la tasa de alcohol permitida se salió de la vía y chocó contra dos coches que estaban aparcados en la calle La Torre, ocasionándose daños materiales.

Se instruyeron diligencias judiciales contra la conductora en calidad de investigada no detenida, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Por otra parte, durante la tarde del miércoles, fue denunciado un hombre por insultar al encargado y a los clientes de un local hostelero de la calle Ricardo León y también la responsable de una vivienda en Consuelo Bergés por molestar al vecindario con voces, ruidos y golpes.