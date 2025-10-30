Un herido leve en una salida de vía en la A-8 a la altura de Bárcena de Cicero

Bomberos del 112 junto al vehículo accidentado tras salirse de la vía en la A-8, ala altura de Bárcena de Cicero - 112 CANTABRIA

SANTANDER 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida leve en una salida de vía ocurrida anoche en la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura de Bárcena de Cicero.

En el vehículo viajaban otras dos personas, que resultaron ilesas en el accidente, al que acudieron los Bomberos del Gobierno de Cantabria.

También los Bomberos tuvieron que extinguir este miércoles por la tarde varios incendios: el de un vehículo en el polígono de Las Navas, en Cabezón de la Sal; el originado en otro coche que se encontraba aparcado en un camino de acceso al vertedero de Meruelo, y otro en unos palés en el barrio El Callejo de Laredo.