Herido un niño de cuatro años tras ser atropellado por un turismo en un paso de peatones en Santander

SANTANDER 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un niño de cuatro años ha resultado herido el pasado sábado tras ser atropellado por un turismo dentro de un paso de peatones en la calle Floranes de Santander.

El accidente tuvo lugar sobre las 14.15 horas y el menor fue auxiliado por miembros de la Policía Local y posteriormente trasladado al Hospital Valdecilla para ser asistido de sus lesiones.

Además, otras dos personas han resultado heridas durante el fin de semana en sendos accidentes de circulación en la capital, ha informado la Policía de Santander en un comunicado.

Se trata del conductor de un patinete eléctrico, de 67 años, que resultó herido tras caerse al suelo; y un motorista, de 29 años, que colisionó contra un turismo. En ambos casos fueron trasladados al hospital.