El historiador Orlando Figes será investido doctor ‘honoris causa’ por la UIMP en Santander

SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha aprobado el nombramiento del escritor Orlando Figes como nuevo doctor honoris causa.

El historiador anglogermano, especializado en la historia del pueblo ruso y de la Unión Soviética, será investido en el Palacio de la Magdalena de Santander el próximo 24 de agosto, durante la celebración de los Cursos de Verano, dentro de los eventos institucionales previstos para la celebración del 90 aniversario de la institución, que se prolongarán hasta este año 2023.

Orlando Figes (Londres, 1959) está especializado en la historia del pueblo ruso y de la Unión Soviética. Se graduó en la Universidad de Cambridge, donde más adelante sería profesor de Historia y fue miembro del Trinity College durante más de diez años. Ejerce la docencia en el Birkbeck College de la Universidad de Londres y es colaborador del The New York Review of Books. Además, forma parte de la Royal Society of Literature desde el 2003.

Su campo de investigación es, sobre todo, la historia de Rusia, la Unión Soviética y el Este Europeo. Por ello, sus publicaciones versan sobre la Revolución Rusa, el régimen soviético y la historia cultural de Rusia. Sus libros, como 'La historia de Rusia', 'La Revolución Rusa. La tragedia de un pueblo', 'El baile de Natasha', 'Una palabra tuya' o 'Crimea' han sido reconocidos con premios como el Wolfson, el NCR Book Award o el Longman/History Today Book Prize, entre otros.